

من أكثر المشاكل التي يمكن أن تعاني منها هي تكسر الأظافر



هل تعرفين ما هي أفضل طريقة للتخلص من هذه المشكلة؟



اليك بعض الخلطات الطبيعية لمعالجة تكسر الأظافر:



- ضعي زيت الزيتون على الأظافر قبل النوم



- استخدمي الليمون أيضا على الأظافر فهو يحتوي على الفيتامينات



- ضعي بعض النقاط من زيت جوز الهند على الأظافر لمدة عشر دقائق



- فهو يحتوي على مواد غذائية مهمة



- اتبعي نظاما غذائيا صحيا وغنيا بالحديد والكالسيوم



- لأنه يساعد على الحفاظ على صحة الأظافر



- وتناولي عصير البرتقال فهو يساعد الاظافر على النمو



- لا تبالغي بوضع طلاء الاظافر واحرصي على ارتداء القفازات خلال الأعمال المنزلية





https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-453193-638170650907680768.jpg