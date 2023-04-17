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طريقة تحضير تمن ماش العراقي على أصوله

2023-04-17 | 03:00
526 مشاهدة
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يعتبر تمن ماش من أفضل الأطباق التي قدّمها المطبخ العراقي على مرّ التاريخ.
إليكم المقادير وطريقة التحضير.

المكوّنات والمقادير

• كوبان من الأرز.
• كوب من الماش.
• بصلة مفرومة ناعماً.
• ثماني ملاعق صغيرة من زيت الذرة.
• ملعقة صغيرة لكلّ من الملح والفلفل الأسود والكمون.
• كوبان من الماء المغلي.

طريقة التحضير

• ننقع الماش بمقدار من الماء المغلي في وعاء ونتركه لمدّة نصف ساعة.
• نضع كلاً من الزيت والبصل في قدر على النار، ثمّ نقلب البصل حتى يذبل.
• ننكه البصل بالكمون والفلفل الأسود والملح، ثمّ نقلب المكوّنات حتى يصبح البصل ذهبي اللون.
• نصفّي الماش من الماء، ونضعه فوق البصل، ونقلب الخليط جيداً، ثمّ نضيف الأرز، ونقلب مرة أخرى المكوّنات جيداً.
• نضيف الماء إلى خليط الماش، ونترك القدر على النار حتى يجفّ الماء، ثمّ نخفف الحرارة، ونتركه عدة دقائق حتى ينضج.
• نرفع القدر عن النار، ونسكب تمن الماش العراقي في طبق التقديم.



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