طريقة تحضير تمن ماش العراقي على أصوله

المكوّنات والمقادير
• كوبان من الأرز.
• كوب من الماش.
• بصلة مفرومة ناعماً.
• ثماني ملاعق صغيرة من زيت الذرة.
• ملعقة صغيرة لكلّ من الملح والفلفل الأسود والكمون.
• كوبان من الماء المغلي.
طريقة التحضير
• ننقع الماش بمقدار من الماء المغلي في وعاء ونتركه لمدّة نصف ساعة.
• نضع كلاً من الزيت والبصل في قدر على النار، ثمّ نقلب البصل حتى يذبل.
• ننكه البصل بالكمون والفلفل الأسود والملح، ثمّ نقلب المكوّنات حتى يصبح البصل ذهبي اللون.
• نصفّي الماش من الماء، ونضعه فوق البصل، ونقلب الخليط جيداً، ثمّ نضيف الأرز، ونقلب مرة أخرى المكوّنات جيداً.
• نضيف الماء إلى خليط الماش، ونترك القدر على النار حتى يجفّ الماء، ثمّ نخفف الحرارة، ونتركه عدة دقائق حتى ينضج.
• نرفع القدر عن النار، ونسكب تمن الماش العراقي في طبق التقديم.