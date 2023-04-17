طريقة تحضير تمن ماش العراقي على أصوله

• كوبان من الأرز.• كوب من الماش.• بصلة مفرومة ناعماً.• ثماني ملاعق صغيرة من زيت الذرة.• ملعقة صغيرة لكلّ من الملح والفلفل الأسود والكمون.• كوبان من الماء المغلي.• ننقع الماش بمقدار من الماء المغلي في وعاء ونتركه لمدّة نصف ساعة.• نضع كلاً من الزيت والبصل في قدر على النار، ثمّ نقلب البصل حتى يذبل.• ننكه البصل بالكمون والفلفل الأسود والملح، ثمّ نقلب المكوّنات حتى يصبح البصل ذهبي اللون.• نصفّي الماش من الماء، ونضعه فوق البصل، ونقلب الخليط جيداً، ثمّ نضيف الأرز، ونقلب مرة أخرى المكوّنات جيداً.• نضيف الماء إلى خليط الماش، ونترك القدر على النار حتى يجفّ الماء، ثمّ نخفف الحرارة، ونتركه عدة دقائق حتى ينضج.• نرفع القدر عن النار، ونسكب تمن الماش العراقي في طبق التقديم.