أطعمة غنية بالمغنيسيوم...ما فائدتها؟

هل تعلم أن بعض حالات الإجهاد أو القلق أو الاكتئاب سببها الأطعمة التي نتناولها؟
- وتتفاقم هذه الحالات بسبب نقص المغنيسيوم من الجسم فما هو الحلّ؟
- مكملات المغنيسيوم يمكن أن تحسن كفاءة النوم الطبيعي
- يمكنكم معالجة هذه المشكلة ايضا بتناول أطعمة غنية بالمغنيسيوم مثل
- السبانخ غنية بالفيتامينات والمغنيسيوم والحديد
- الشوكولاتة الداكنة غنية بالمغنيسيوم ومضادات الاكسدة والالياف
- الافوكادو والموز غنية بالألياف والمغنيسيوم والحديد والفيتامينات
- المكسرات غنية بالدهون غير المشبعة والبوتاسيوم والمغنيسيوم والزنك والألياف
- البقوليات كالفاصولياء السوداء والعدس غنية بالمغنيسيوم والبوتاسيوم والبروتين والأحماض الأمينية
- الزبادي مصدراً جيداً للبروتين والكالسيوم والفسفور والمغنيسيوم وفيتامين "B"
- الأسماك الدهنية كالسلمون غنية بالـ"أوميغا 3 والمغنيسيوم والبوتاسيوم
- البذور كبذور اليقطين والكتان والقرع وبذور السمسم وبذور دوار الشمس
- الفواكهة المجففة كالمشمش غنية بمضادات الأكسدة والمغنيسيوم والبوتاسيوم
- إلى جانب تحسين نوعية النوم، يساهم المغنيسيوم بـ تطوير عظام أقوى وإنتاج طاقة أكثر كفاءة وزيادة القدرة على مقاومة الأمراض
- لضمان صحة جيدة، احرصوا على تناول هذه المأكولات يومياً!