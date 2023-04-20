أطعمة غنية بالمغنيسيوم...ما فائدتها؟

هل تعلم أن بعض حالات الإجهاد أو القلق أو الاكتئاب سببها الأطعمة التي نتناولها؟- وتتفاقم هذه الحالات بسبب نقص المغنيسيوم من الجسم فما هو الحلّ؟- مكملات المغنيسيوم يمكن أن تحسن كفاءة النوم الطبيعي- يمكنكم معالجة هذه المشكلة ايضا بتناول أطعمة غنية بالمغنيسيوم مثل- السبانخ غنية بالفيتامينات والمغنيسيوم والحديد- الشوكولاتة الداكنة غنية بالمغنيسيوم ومضادات الاكسدة والالياف- الافوكادو والموز غنية بالألياف والمغنيسيوم والحديد والفيتامينات- المكسرات غنية بالدهون غير المشبعة والبوتاسيوم والمغنيسيوم والزنك والألياف- البقوليات كالفاصولياء السوداء والعدس غنية بالمغنيسيوم والبوتاسيوم والبروتين والأحماض الأمينية- الزبادي مصدراً جيداً للبروتين والكالسيوم والفسفور والمغنيسيوم وفيتامين "B"- الأسماك الدهنية كالسلمون غنية بالـ"أوميغا 3 والمغنيسيوم والبوتاسيوم- البذور كبذور اليقطين والكتان والقرع وبذور السمسم وبذور دوار الشمس- الفواكهة المجففة كالمشمش غنية بمضادات الأكسدة والمغنيسيوم والبوتاسيوم- إلى جانب تحسين نوعية النوم، يساهم المغنيسيوم بـ تطوير عظام أقوى وإنتاج طاقة أكثر كفاءة وزيادة القدرة على مقاومة الأمراض- لضمان صحة جيدة، احرصوا على تناول هذه المأكولات يومياً!