هل تعاني من الأرق وقلّة النّوم؟

اليك 5 أنواع من النباتات التي تساعد على النوم بشكل أفضل:





- الألوفيرا



تبعث الأوكسجين ليلاً وتساعد على مكافحة الأرق وتحسين نوعية النوم





- اللافندر



رائحتها تبطئ معدل ضربات القلب وتقلل من مستوى القلق





- زهرة الياسمين

رائحتها تقلل من نسبة القلق وتحسن النوم العميق





- نبات اللبلاب



يعالج مشاكل التنفس والرّبو ويقلل من التّعفن بنسبة 94% بـ12 ساعة فقط





- نبتة الثعبان



تبعث الاوكسجين ليلاً وتمتص ثاني أوكسيد الكربون وتنقّي الهواء من السموم داخل المنزل





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