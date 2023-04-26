التمور العراقية من أجود أنواع التمور ... ما هي فائدتها الصحية؟
2023-04-26 | 03:00
Alsumaria Tv
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- التمور العراقية من أجود أنواع التمور في العالم
- ينتج العراق حوالي 600 صنف من التمور أهمها الزهدي البرحي والخستاوي
- فوائد التمر لا تُحصى ويجب أن تدخل في نظامنا الغذائي
- التمور تعالج مشكلة الإسهال التمور لانها تحتوي على الكالسيوم والحديد
- ينشط التمر الذاكرة لأنه غني بالفوسفور
- تخفض التمور نسبة الدهون في شرايين القلب بنسبة 28%
- يحتوي التمر على البوتاسيوم والكالسيون اللذين يساعدان الجسم في محاربة ارتفاع ضغط الدم
- التمر عدوّ للكولسترول بنسبة 30% بفضل احتوائه على البوتاسيوم