الموازنة الاتحادية لعام 2023.. بالأرقام!

العجز في الموازنة
يبلغ 63 تريليون دينار
إجمالي الإيرادات يبلغ أكثر من 134 تريليون دينار
الإيرادات النفطية تبلغ أكثر من 117 تريليون دينار على أساس سعر النفط بـ 70 دولارًا
الإيرادات غير النفطية تبلغ أكثر من 17 تريليون دينار
حصة إقليم كردستان في الموازنة
تبلغ 12.6 بالمئة
سيتم تسديد أكثر من 12 تريليون دينار من المديونية هذا العام
البترودولار سيكون ترليوني دينار توزعان بين المحافظات
تنمية الأقاليم في الموازنة ستكون 2.5 تريليون دينار
تمت إضافة 400 مليار دينار إلى قروض المشاريع الصغيرة
في وزارة العمل
زيادة رأس مال المصرف الصناعي 400 مليار دينار لدعم القطاع الخاص
زيادة في بعض التخصيصات ومنها الأدوية بمبلغ 300 مليار دينار ليصبح أكثر من تريليون
تخصيص تريليون دينار لمشروع قانون صندوق العراق للتنمية