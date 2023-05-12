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الموازنة الاتحادية لعام 2023.. بالأرقام!

2023-05-12 | 05:28
1,275 مشاهدة
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إجمالي المُوازنة يبلغ أكثر من 197 تريليون دينار
الموازنة التشغيلية تبلغ أكثر من 150 تريليون دينار
الموازنة الاستثمارية بلغت أكثر من 47 تريليون دينار

العجز في الموازنة يبلغ 63 تريليون دينار
إجمالي الإيرادات يبلغ أكثر من 134 تريليون دينار
الإيرادات النفطية تبلغ أكثر من 117 تريليون دينار على أساس سعر النفط بـ 70 دولارًا
الإيرادات غير النفطية تبلغ أكثر من 17 تريليون دينار

حصة إقليم كردستان في الموازنة تبلغ 12.6 بالمئة
سيتم تسديد أكثر من 12 تريليون دينار من المديونية هذا العام
البترودولار سيكون ترليوني دينار توزعان بين المحافظات
تنمية الأقاليم في الموازنة ستكون 2.5 تريليون دينار

تمت إضافة 400 مليار دينار إلى قروض المشاريع الصغيرة في وزارة العمل
زيادة رأس مال المصرف الصناعي 400 مليار دينار لدعم القطاع الخاص
زيادة في بعض التخصيصات ومنها الأدوية بمبلغ 300 مليار دينار ليصبح أكثر من تريليون
تخصيص تريليون دينار لمشروع قانون صندوق العراق للتنمية
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