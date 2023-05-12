الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يوقعان على "تعهد مبادئ" في جدة

# الالتزام بـ "سيادة السودان" والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه# مصالح و"سلامة الشعب" السوداني أولوية رئيسة# الالتزام بضمان "حماية المدنيين" في جميع الأوقات# السماح بـ"مرور آمن" للمدنيين لمغادرة مناطق الأعمال العدائية الفعلية على أساس طوعي في "الاتجاه الذي يختارونه"# احترام "القانون الانساني" الدولي والقانون الدولي لـ"حقوق الإنسان"# تسهيل الـ"مرور الآمن" والسريع للعاملين في المجال الانساني عبر جميع الطرق المتاحة# تمكين الجهات الإنسانية المسؤولة مثل "الهلال الاحمر" واللجنة الدولية لـ"الصليب الاحمر" من جمع القتلى وتسجيل أسمائهم ودفنهم# الامتناع عن أي هجوم من المتوقع أن يسبب "اضرارا مدنية" عرضية# حماية "المرافق الخاصة والعامة" في السودان والامتناع عن استخدامها للأغراض العسكرية# اعتماد "إجراءات بسيطة" لجميع الترتيبات المتعلقة بعمليات الاغاثة الإنسانية#الالتزام بالإعلان لن يؤثر على الوضع "القانوني أو الامني أو السياسي" للأطراف الموقعة عليه