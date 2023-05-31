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وقت يمر بسرعة البرق أو شهر لا ينتهي؟

2023-05-31 | 07:10
974 مشاهدة
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هل ينتابك شعور في بعض الأحيان بأنّ الوقت لا يمّر بسرعة وبأنّ الأيام طويلة بخاصة بعض الأشهر من السنة؟
هذا الشعور طبيعي وشائع لدى الكثيرين ويرتبط بعدد من العوامل النفسية:

1- العدد الفعلي للأيام
 
7 أشهر من السنة تحتوي على 31 يوما يشعر المرء خلالها بأنّ الشهر يطول ولا ينتهي بسرعة
بعكس شهر شباط/فبراير مثلا الذي يحتوي فقط على 28 يوما

2- مستوى النشاط
 
يمكن أن يتأثر إدراك الوقت بمدى انشغال الشخص أو نشاطه
فالشخص المشغول قد يشعر بقصر الوقت بسبب انشغالاته
أما الشخص قليل العمل فقد يشعر بطول الأيام والأشهر


3- الوضع العاطفي
 
الحالات العاطفية للناس تؤثر أيضاً على إدراكهم للوقت
فإذا كان الشخص يمر بفترة صعبة، يشعر بأن الوقت يمتد
أما إذا كان الشهر مليئاً بالبهجة والإيجابية فيمرّ الوقت بسرعة

4- التأثيرات الموسمية
 
يبدو الوقت أطول خلال أشهر الشتاء بسبب ساعات النهار الأقصر والوقت الذي نقضيه داخل المنزل
أما أشهر الصيف فتبدو أقصر بسبب زيادة ساعات النهار والمزيد من الأنشطة في الهواء الطلق

5- التجارب الجديدة
 
إذا كان الشهر مليئاً بالتجارب الجديدة كتغيير عمل، الانتقال إلى بيت جديد أو سفر
قد يبدو الوقت أقصر من المعتاد
على عكس الروتين اليومي الذي يجعلك تشعر بطول الوقت

6- التوقع أو الانتظار
 
أخيرا، إذا كنت تنتظر بفارغ الصبر شيئاً ما،
فغالباً ما تشعر بأن الوقت الذي يسبقه يطول

بالتالي، يختلف عامل الوقت بين شخص لآخر كل بحسب ظروفه!

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