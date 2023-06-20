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رسمياً.. نهاية أزمة جافي مع "الليجا"
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مع اقتراب موعد انتخابات مجالس المحافظات، اليكم أبرز الشروط والتفاصيل
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شروط وتفاصيل انتخابات مجالس المحافظات
2023-06-20 | 06:57
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,000 مشاهدة
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مع اقتراب موعد انتخابات مجالس المحافظات، اليكم أبرز الشروط والتفاصيل
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مكتب السيستاني يحدد موعد عيد الأضحى المبارك
محليات
40.59%
13:10 | 2023-06-18
مكتب السيستاني يحدد موعد عيد الأضحى المبارك
13:10 | 2023-06-18
مجلس الوزراء يحدد عطلة عيد الاضحى المبارك
محليات
22.27%
10:06 | 2023-06-20
مجلس الوزراء يحدد عطلة عيد الاضحى المبارك
10:06 | 2023-06-20
الوقف السني يحدد موعد عيد الأضحى المبارك
محليات
8.3%
13:55 | 2023-06-18
الوقف السني يحدد موعد عيد الأضحى المبارك
13:55 | 2023-06-18
مصرع وإصابة نحو 60 شخصاً بحادث "مأساوي" جنوبي بابل
محليات
7.36%
07:43 | 2023-06-19
مصرع وإصابة نحو 60 شخصاً بحادث "مأساوي" جنوبي بابل
07:43 | 2023-06-19
بفارق 15 ألفاً عن السعر الرسمي.. صرف الدولار أمام الدينار العراقي بالأسواق المحلية
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7.32%
03:08 | 2023-06-19
بفارق 15 ألفاً عن السعر الرسمي.. صرف الدولار أمام الدينار العراقي بالأسواق المحلية
03:08 | 2023-06-19
بالوثيقة.. التربية تحسم الجدل حول تأجيل امتحانات السادس الإعدادي
محليات
6.07%
09:42 | 2023-06-19
بالوثيقة.. التربية تحسم الجدل حول تأجيل امتحانات السادس الإعدادي
09:42 | 2023-06-19
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
4.29%
03:10 | 2023-06-20
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
03:10 | 2023-06-20
إيران تكشف تفاصيل مخطط "واسع وخطير"
دوليات
3.79%
15:33 | 2023-06-19
إيران تكشف تفاصيل مخطط "واسع وخطير"
15:33 | 2023-06-19
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