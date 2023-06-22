تحذيرات من الحمى النزفية في أضاحي العيد

توصلت لجنة الفتوى في المجمع الفقهي العراقي إلى ما يأتي:ينبغي فحص الأضحية من قبل بيطري مختص بالأنعام المحلية والمستوردة من خارج البلاد للتأكد من سلامتها من هذا المرضلا تصح الاضحية بالحيوان الذي تثبت أصابته بالحمى النزفية لأنه مريض وقد نهى النبي عن الأضحية بهاأمّا إن ثبتت سلامة الحيوان بعد فحصه فتصح الأضحية بهودعا المجمع الجهات المعنية الى إعطاء مزيد من العناية في نشر الثقافة الصحية لدى المجتمعولاسيما محلات القصابة وبيع الماشيةومتابعة الالتزام بإجراءات الذبح الآمنلأن حفظ النفوس من مقاصد الشريعة