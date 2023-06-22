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تحذيرات من الحمى النزفية في أضاحي العيد

2023-06-22 | 04:47
18 مشاهدة
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أصدر المجمع الفقهي العراقي فتوى يحرّم فيها ذبح الأضاحي من المواشي المريضة لتجنب مرض الحمى النزفية بما أنّ الحمى النزفية تصيب بعض الحيوانات ومنها الانعام وينتقل للإنسان


توصلت لجنة الفتوى في المجمع الفقهي العراقي إلى ما يأتي:

ينبغي فحص الأضحية من قبل بيطري مختص بالأنعام المحلية والمستوردة من خارج البلاد للتأكد من سلامتها من هذا المرض

لا تصح الاضحية بالحيوان الذي تثبت أصابته بالحمى النزفية لأنه مريض وقد نهى النبي عن الأضحية بها

أمّا إن ثبتت سلامة الحيوان بعد فحصه فتصح الأضحية به

ودعا المجمع الجهات المعنية الى إعطاء مزيد من العناية في نشر الثقافة الصحية لدى المجتمع

ولاسيما محلات القصابة وبيع الماشية

ومتابعة الالتزام بإجراءات الذبح الآمن

لأن حفظ النفوس من مقاصد الشريعة

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