بالفيديو: طالب عراقي يقطع أكثر من 40 كيلومترا يومياً بالدراجة الهوائية

هو أيضا مدرّب وحكم يمارس عدّة رياضات للفنون القتالية



نال العديد من الجوائز كما شارك في العديد من البطولات المحلية والدولية





وهو يستمتع بهذه الرحلة اليومية ويعتبرها نوعا من الرياضة



يقول مصطفى: "الكثير ينتقدونني ويسخرون مني لكنني آخذ تعليقاتهم بروح رياضية ولا أهتم بها" يقطع مصطفى أكثر من 40 كيلومترا يوميا ذهابا وايابا بالدراجة الهوائية للوصول إلى جامعتهوهو يستمتع بهذه الرحلة اليومية ويعتبرها نوعا من الرياضةيقول مصطفى: "الكثير ينتقدونني ويسخرون مني لكنني آخذ تعليقاتهم بروح رياضية ولا أهتم بها"

بفضل استخدامه للدراجة الهوائية، لا يعاني مصطفى أبدا من الازدحامات

وهو الوحيد الذي يأتي بدراجته الهوائية على الجامعة

ويركنها بجانب أحدث السيارات على حسب قوله