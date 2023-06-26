ما هي أعماق المحيط المختلفة قبل الوصول إلى قعر البحر؟

393 قدم
رقم قياسي للغطس الحر بنفس هواء واحد سجله الغطاس الفرنسي أرنولد جيرالد عام 2022
660 قدم
نطاق الشفق حيث كمية صغيرة من الضوء يمكنها اختراق الماء في هذا العمق
1250 قدم
رقم قياسي للغطس سجله الغطاس المصري أحمد جبر على عمق 1250 قدم الذي يوازي طول مبنى امباير ستيت
1575 قدما
أعمق انقاذ تحت الماء حيث حوصر رجلان في غواصة قبالة سواحل ايرلندا لمدة 76 ساعة وتم انقاذهما في 29 آب 1973
3000 قدم
في هذا العمق تقريبا، تقع منطقة منتصف الليل، هي منطقة مظلمة تماما وقريبة من التجمد
يوازي عمقها طول برج خليفة، أطول مبنى في العالمفي الامارات العربية المتحدة الذي يبلغ طوله 2717 منترا
4000 قدم
موقع المحيط المتجمد الشمالي
5000 قدم
الأخطبوط العملاق يتواجد على عمق 5000 قدم وهو أقصة عمق لواحد من أكبر الأخطبوطات في المحيط
6683 قدم
تتواجد أنواع من الأسماك في المحيط على عمق يوازي ارتفاع بلو ريدج أو السلسلة الزرقاء التي تقع في شرق أمريكا الشمالية
7381 قدم
أقصى عمق للكائنات البحرية يتواجد فيه حوت العنبر. هذا العمق يوازي بالواقع ارتفاع الأخدود العظيم أو غراند كانيون في ولاية أريزونا الأميركية الذي يصل ارتفاعه إلى 8000 قدم
9000 قدم
هو العمق الذي من المتوقع أنها وصلت اليه غواصة "تيتان " التي انطلقت الأحد 18 حزيران 2023 في رحلة استكشافية إلى أعماق المحيط بهدف زيارة حطام التيتانيك، وعلى متنها خمسة أشخاص. انقطع الاتصال بالغواصة بعد اقل من ساعتين على انطلاقها وعثر بعد أيام على أجزاء محطمة منها في المحيط حيث لقى كلّ ركابها حتفهم.
12000 قدم
يقع حطام السفينة "تايتانيك" على بعد 2.4 ميل تقريبا على قاع المحيط