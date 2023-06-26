ما هي أعماق المحيط المختلفة قبل الوصول إلى قعر البحر؟

393 قدمرقم قياسي للغطس الحر بنفس هواء واحد سجله الغطاس الفرنسي أرنولد جيرالد عام 2022660 قدمنطاق الشفق حيث كمية صغيرة من الضوء يمكنها اختراق الماء في هذا العمق1250 قدمرقم قياسي للغطس سجله الغطاس المصري أحمد جبر على عمق 1250 قدم الذي يوازي طول مبنى امباير ستيت1575 قدماأعمق انقاذ تحت الماء حيث حوصر رجلان في غواصة قبالة سواحل ايرلندا لمدة 76 ساعة وتم انقاذهما في 29 آب 19733000 قدمفي هذا العمق تقريبا، تقع منطقة منتصف الليل، هي منطقة مظلمة تماما وقريبة من التجمديوازي عمقها طول برج خليفة، أطول مبنى في العالمفي الامارات العربية المتحدة الذي يبلغ طوله 2717 منترا4000 قدمموقع المحيط المتجمد الشمالي5000 قدمالأخطبوط العملاق يتواجد على عمق 5000 قدم وهو أقصة عمق لواحد من أكبر الأخطبوطات في المحيط6683 قدمتتواجد أنواع من الأسماك في المحيط على عمق يوازي ارتفاع بلو ريدج أو السلسلة الزرقاء التي تقع في شرق أمريكا الشمالية7381 قدمأقصى عمق للكائنات البحرية يتواجد فيه حوت العنبر. هذا العمق يوازي بالواقع ارتفاع الأخدود العظيم أو غراند كانيون في ولاية أريزونا الأميركية الذي يصل ارتفاعه إلى 8000 قدم9000 قدمهو العمق الذي من المتوقع أنها وصلت اليه غواصة "تيتان " التي انطلقت الأحد 18 حزيران 2023 في رحلة استكشافية إلى أعماق المحيط بهدف زيارة حطام التيتانيك، وعلى متنها خمسة أشخاص. انقطع الاتصال بالغواصة بعد اقل من ساعتين على انطلاقها وعثر بعد أيام على أجزاء محطمة منها في المحيط حيث لقى كلّ ركابها حتفهم.12000 قدميقع حطام السفينة "تايتانيك" على بعد 2.4 ميل تقريبا على قاع المحيط