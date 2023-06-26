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ما هي أعماق المحيط المختلفة قبل الوصول إلى قعر البحر؟

2023-06-26 | 06:00
1,275 مشاهدة
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- 0 قدم
مستوى سطح البحر

- 130 قدم
منطقة ضوء الشمس وهو أقصى عمق موصى به لرياضة الغطس


393 قدم
رقم قياسي للغطس الحر بنفس هواء واحد سجله الغطاس الفرنسي أرنولد جيرالد عام 2022

660 قدم
نطاق الشفق حيث كمية صغيرة من الضوء يمكنها اختراق الماء في هذا العمق

1250 قدم
رقم قياسي للغطس سجله الغطاس المصري أحمد جبر على عمق 1250 قدم الذي يوازي طول مبنى امباير ستيت


1575 قدما

أعمق انقاذ تحت الماء حيث حوصر رجلان في غواصة قبالة سواحل ايرلندا لمدة 76 ساعة وتم انقاذهما في 29 آب 1973

3000 قدم

في هذا العمق تقريبا، تقع منطقة منتصف الليل، هي منطقة مظلمة تماما وقريبة من التجمد
يوازي عمقها طول برج خليفة، أطول مبنى في العالمفي الامارات العربية المتحدة الذي يبلغ طوله 2717 منترا

4000 قدم

موقع المحيط المتجمد الشمالي

5000 قدم

الأخطبوط العملاق يتواجد على عمق 5000 قدم وهو أقصة عمق لواحد من أكبر الأخطبوطات في المحيط

6683 قدم

تتواجد أنواع من الأسماك في المحيط على عمق يوازي ارتفاع بلو ريدج أو السلسلة الزرقاء التي تقع في شرق أمريكا الشمالية

7381 قدم

أقصى عمق للكائنات البحرية يتواجد فيه حوت العنبر. هذا العمق يوازي بالواقع ارتفاع الأخدود العظيم أو غراند كانيون في ولاية أريزونا الأميركية الذي يصل ارتفاعه إلى 8000 قدم

9000 قدم

هو العمق الذي من المتوقع أنها وصلت اليه غواصة "تيتان " التي انطلقت الأحد 18 حزيران 2023 في رحلة استكشافية إلى أعماق المحيط بهدف زيارة حطام التيتانيك، وعلى متنها خمسة أشخاص. انقطع الاتصال بالغواصة بعد اقل من ساعتين على انطلاقها وعثر بعد أيام على أجزاء محطمة منها في المحيط حيث لقى كلّ ركابها حتفهم.



12000 قدم

يقع حطام السفينة "تايتانيك" على بعد 2.4 ميل تقريبا على قاع المحيط
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خاص السومرية

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