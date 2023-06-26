فرنسا توفر منح بحثية للتدريسيين

مدتها من 6 إلى 12 شهراً غير قابلة للتمديد وبدون مصاحبة زوجية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حددت ما يلي:
- على الراغبين التقديم على الرابط الالكتروني الخاص بدائرة البعثات والعلاقات الثقافية
- على المتقدمين أن يسجلوا على الرابط الخاص بدائرة البحث والتطوير
- يتحمل الجانب الفرنسي:
▪️ الراتب الشهري (500) يورو
▪️ تذكرة السفر لمرة واحدة ذهابا وإيابا
▪️ نفقة الضمان الاجتماعي (BCS)
- ملء وتقديم السيرة الذاتية باللغة الفرنسية أو الإنكليزية
- يكون الترشيح على وفق تعليمات التفرغ العلمي رقم 162 لسنة 2009 وضوابط المنح البحثية للتدريسي المتفرغ علميا الصادر بالعدد 17512 في 2019/7/11 وتعديلاتها الصادرة بالعدد 20538/ص ب في 2023/6/18.
- الموعد الأقصى لتقديم من تنطبق عليهم الشروط والضوابط من التدريسيين ذوي الخبرة والأهلية الذين يجيدون اللغة الفرنسية أو الإنكليزية هو يوم 18 تموز 2023.