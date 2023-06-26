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فرنسا توفر منح بحثية للتدريسيين

2023-06-26 | 18:30
179 مشاهدة
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يستفيد منها حملة شهادة الدكتوراه



هدفها تطوير القدرات وتبادل الخبرات وإجراء البحوث العلمية المشتركة

مدتها من 6 إلى 12 شهراً غير قابلة للتمديد وبدون مصاحبة زوجية



وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حددت ما يلي:

- على الراغبين التقديم على الرابط الالكتروني الخاص بدائرة البعثات والعلاقات الثقافية

- على المتقدمين أن يسجلوا على الرابط الخاص بدائرة البحث والتطوير

- يتحمل الجانب الفرنسي:
▪️ الراتب الشهري (500) يورو
▪️ تذكرة السفر لمرة واحدة ذهابا وإيابا
▪️ نفقة الضمان الاجتماعي (BCS)

- ملء وتقديم السيرة الذاتية باللغة الفرنسية أو الإنكليزية

- يكون الترشيح على وفق تعليمات التفرغ العلمي رقم 162 لسنة 2009 وضوابط المنح البحثية للتدريسي المتفرغ علميا الصادر بالعدد 17512 في 2019/7/11 وتعديلاتها الصادرة بالعدد 20538/ص ب في 2023/6/18.

- الموعد الأقصى لتقديم من تنطبق عليهم الشروط والضوابط من التدريسيين ذوي الخبرة والأهلية الذين يجيدون اللغة الفرنسية أو الإنكليزية هو يوم 18 تموز 2023.
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