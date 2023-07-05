بالفيديو: ازمة المياه في العراق.. تركيا لم تلتزم بالإتفاق

فى عهد تورجوت اوزال عام 1989 تم توقيع اتفاق بين تركيا من جانب وسوريا والعراق من جانب اخرالاتفاق نص على أن تمرر تركيا لسوريا 500 متر مكعب في الثانيةاي حوالي 16 مليار متر مكعب في السنة من مياه نهر الفراتعلى أن تتقاسمها سوريا دولة الممر والعراق دولة المصب فيما بينهماوما يحدث الان ان تركيا لم تلتزم بالاتفاق واقامت عدة سدود على منابع النهرما تسبب في اقتطاع نسبة كبيرة من حصة البلدين في نهر الفراتوالعديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية منها هجرة الفلاحين لاراضيهموانخراط معظمهم في اعمال مغايرة لاتمت لعملهم الاصلي بصلةالعراق الذي يعاني من انخفاض حاد في منسوبي دجلة والفرات وشبه جفاف في بعض المناطقبسبب استيلاء تركيا على جزء كبير من حصته وتفاقم المشكلة مع حر الصيف الحاديستعد لجولة من المباحثات التي ستبدأ قريبا بحسب مسؤولينناهيك عن 26 مشروعا لمواجهة مشكلة شح المياهابرزها تعزيز المياه الجوفية ومعالجة مياه الصرف الصحي واستثمار السدودوتكثيف حملات ردم بحيرات الاسماك ورفع المضخات غير المرخصةلكنها قد تصطدم بعقبات فنية ومالية يمكن أن تعرقل تنفيذهاناهيك عن سوء الادارة والفساد اللذان تسببا بتفاقم ازمة المياهوغياب قاعدة البيانات الموازية لكل تفكير في معالجة تحديات الامن المائي