أنظمة التجسس الأميركية وانفجار الغواصة "تيتان"

رصدت أنظمة تجسس تابعة للجيش الأميركي انفجار الغواصة "تيتان" و أبلغت خفر السواحل الأميركي بذلك.







يمكن للجيش الأميركي التنصت على ما تفعله الغواصات المعادية على عمق ألف قدم تحت الماء من خلال نظام تجسس سري وتقنيات صوتية معقّدة يملكها.







تكون الأنظمة التي تتعلق بقدرات الإستشعار سرية للغاية.







أحد تلك الأنظمة تمكن من التقاط صوت انفجار الغواصة "تيتان" – حسب اعتقاد المسؤولين -



البحرية الأميركية زوّدت خفر السواحل بهذه المعلومات التي ساعدة في تقليص مساحة البحث عن الغواصة.

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