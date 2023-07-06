4 جامعات عراقية ضمن تصنيف التايمز للجامعات الفتية للعام

- جامعة بابل في الشريحة ما بين 201-250
- الجامعة التكنولوجية في الشريحة ما بين 301-350
- جامعة الأنبار في الشريحة ما بين 351-400
- وجامعة الكوفة في الشريحة التي تتعدى المركز 501
يعتمد تصنيف التايمز للجامعات الفتية في تقييم المؤسسات على 13 مؤشرا تتوزع على خمسة معايير رئيسة هي:
التعليم 30%
البحث العلمي 30%
الاقتباسات 30%
النظرة الدولية 7.5%
نقل المعرفة 2.5%
الجامعات والكليات العراقية تسجل تنافسا متصاعدا في التصنيفات العالمية
منها تصنيف شنغهاي Global Ranking of Academic Subjects
تصنيف QS وتصنيف Greenmetric