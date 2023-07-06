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4 جامعات عراقية ضمن تصنيف التايمز للجامعات الفتية للعام

2023-07-06 | 12:00
593 مشاهدة
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بتاريخ 3 تموز 2023، أصدرت مؤسسة تايمز هاير إيديكيشن تصنيفا للجامعات الفتية للعام 2023 .

شمل التصنيف 605 جامعة عالمية لا يزيد عمرها عن خمسين عاما.

بحسب النتائج الرسمية، حصلت 4 جامعات عراقية على مراكز تنافسية هامة على الشكل التالي:

  • جامعة بابل في الشريحة ما بين 201-250
  • الجامعة التكنولوجية في الشريحة ما بين 301-350
  • جامعة الأنبار في الشريحة ما بين 351-400
  • وجامعة الكوفة في الشريحة التي تتعدى المركز 501

يعتمد تصنيف التايمز للجامعات الفتية في تقييم المؤسسات على 13 مؤشرا تتوزع على خمسة معايير رئيسة هي:
التعليم 30%

البحث العلمي 30%

الاقتباسات 30%

النظرة الدولية 7.5%

نقل المعرفة 2.5%

الجامعات والكليات العراقية تسجل تنافسا متصاعدا في التصنيفات العالمية

منها تصنيف شنغهاي Global Ranking of Academic Subjects

تصنيف QS وتصنيف Greenmetric

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