4 جامعات عراقية ضمن تصنيف التايمز للجامعات الفتية للعام

بتاريخ 3 تموز 2023، أصدرت مؤسسة تايمز هاير إيديكيشن تصنيفا للجامعات الفتية للعام 2023 .



شمل التصنيف 605 جامعة عالمية لا يزيد عمرها عن خمسين عاما.



بحسب النتائج الرسمية، حصلت 4 جامعات عراقية على مراكز تنافسية هامة على الشكل التالي:





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