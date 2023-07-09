5 طرق للتخلص من تشقق الكعبين



‎يعد تشقق الكعبين أمراً محرجاً للغاية، حتى لو قررتِ عدم ارتداء الأحذية المفتوحة، حيث يظل الملمس الخشن للكعوب المتشققة أمراً غير محبب على الإطلاق.



‎ 5 طرق للتخلص منها عبر وصفات طبية



‎- خل التفاح والليمون

‎ يعمل على إزالة الجلد الميت وتغذية البشرة



‎- زيت الشاي والزيتون

يمكنه تنظيف الكعب وتهدئة الاحمرار والتورم والالتهاب وترطيب البشرة الجافة



‎ - ملح البحر ودقيق الشوفان

‎ يوفر الفيتامينات والمعادن اللازمة للتخلص من الجلد الجاف.‎ يساعد المزيج على إزالة الشوائب وتعزيز نمو الجلد الجديد



‎- الصبار والجلسرين

‎ يعمل كمرطب ممتاز للبشرة المتشققة عند مزجه مع الجلسرين ووضعه على القدمين



‎- زيت جوز الهند

‎يحتوي زيت جوز الهند على فيتامين E ومواد مضادة للأكسدة تساعد في ترطيب القدم وحمايتها والتخلص من الجلد الميت



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