5 طرق للتخلص من تشقق الكعبين
2023-07-09 | 07:00
Alsumaria Tv
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يعد تشقق الكعبين أمراً محرجاً للغاية، حتى لو قررتِ عدم ارتداء الأحذية المفتوحة، حيث يظل الملمس الخشن للكعوب المتشققة أمراً غير محبب على الإطلاق.
5 طرق للتخلص منها عبر وصفات طبية
- خل التفاح والليمون
يعمل على إزالة الجلد الميت وتغذية البشرة
- زيت الشاي والزيتون
يمكنه تنظيف الكعب وتهدئة الاحمرار والتورم والالتهاب وترطيب البشرة الجافة
- ملح البحر ودقيق الشوفان
يوفر الفيتامينات والمعادن اللازمة للتخلص من الجلد الجاف. يساعد المزيج على إزالة الشوائب وتعزيز نمو الجلد الجديد
- الصبار والجلسرين
يعمل كمرطب ممتاز للبشرة المتشققة عند مزجه مع الجلسرين ووضعه على القدمين
- زيت جوز الهند
يحتوي زيت جوز الهند على فيتامين E ومواد مضادة للأكسدة تساعد في ترطيب القدم وحمايتها والتخلص من الجلد الميت