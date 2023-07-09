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5 طرق للتخلص من تشقق الكعبين

2023-07-09 | 07:00
704 مشاهدة
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‎يعد تشقق الكعبين أمراً محرجاً للغاية، حتى لو قررتِ عدم ارتداء الأحذية المفتوحة، حيث يظل الملمس الخشن للكعوب المتشققة أمراً غير محبب على الإطلاق.

‎ 5 طرق للتخلص منها عبر وصفات طبية

‎- خل التفاح والليمون
‎ يعمل على إزالة الجلد الميت وتغذية البشرة

‎- زيت الشاي والزيتون
يمكنه تنظيف الكعب وتهدئة الاحمرار والتورم والالتهاب وترطيب البشرة الجافة

‎ - ملح البحر ودقيق الشوفان
‎ يوفر الفيتامينات والمعادن اللازمة للتخلص من الجلد الجاف.‎ يساعد المزيج على إزالة الشوائب وتعزيز نمو الجلد الجديد

‎- الصبار والجلسرين
‎ يعمل كمرطب ممتاز للبشرة المتشققة عند مزجه مع الجلسرين ووضعه على القدمين

‎- زيت جوز الهند
‎يحتوي زيت جوز الهند على فيتامين E ومواد مضادة للأكسدة تساعد في ترطيب القدم وحمايتها والتخلص من الجلد الميت

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