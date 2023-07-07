هل أنت شخص نهاريّ أو ليليّ؟
2023-07-07 | 04:00
Alsumaria Tv
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السهر ليلة تلو أخرى يعود بالضرر على الصحة
هذا ما كشفته دراسة أميركية بريطانية حديثة
إن الأشخاص الذين اعتادوا السهر حتى أوقات متأخرة
معرضون لزيادة مقدارها 10 في المئة لمخاطر الوفاة المبكرة
السهر كفيل بزيادة احتمالات الإصابة بالسكر والاضطرابات العصبية والتنفسية
وكانت دراسة بريطانية سابقة تقد عمقت في مخاطر السهر وعلاقته بأمراض مختلفة
وتناولت 400 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 38 و73 عاما
صنفوا أنفسهم كأشخاص نهاريين أو ليليين
وبعد مرور ست سنوات ونصف تبيّن أن 10 آلاف
شخص منهم فارقوا الحياة
فمن وصفوا أنفسهم بالأشخاص الليليين
واجهوا الموت المبكر بنسبة 10 في المئة أكثر من غيرهم
لتحسين نمط الحياة الفرد، يُنصح بتجنب الأضواء ليلا
و زيادة فترات التعرض لضوء الشمس نهارا
وإنهاء جميع الأعمال المسائية في وقت مناسب
لإيجاد فرصة أكبر للنوم مبكرا