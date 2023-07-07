هل أنت شخص نهاريّ أو ليليّ؟



السهر ليلة تلو أخرى يعود بالضرر على الصحة



هذا ما كشفته دراسة أميركية بريطانية حديثة



إن الأشخاص الذين اعتادوا السهر حتى أوقات متأخرة



معرضون لزيادة مقدارها 10 في المئة لمخاطر الوفاة المبكرة



السهر كفيل بزيادة احتمالات الإصابة بالسكر والاضطرابات العصبية والتنفسية



وكانت دراسة بريطانية سابقة تقد عمقت في مخاطر السهر وعلاقته بأمراض مختلفة



وتناولت 400 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 38 و73 عاما

صنفوا أنفسهم كأشخاص نهاريين أو ليليين



وبعد مرور ست سنوات ونصف تبيّن أن 10 آلاف

شخص منهم فارقوا الحياة



فمن وصفوا أنفسهم بالأشخاص الليليين

واجهوا الموت المبكر بنسبة 10 في المئة أكثر من غيرهم



لتحسين نمط الحياة الفرد، يُنصح بتجنب الأضواء ليلا

و زيادة فترات التعرض لضوء الشمس نهارا

وإنهاء جميع الأعمال المسائية في وقت مناسب

لإيجاد فرصة أكبر للنوم مبكرا





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