المراوح يمكن أن تضر أكثر مما تنفع

اليك المضاعفات والعلاج



الحساسية والربو:



يمكن للمراوح الكهربائية تعميم عث الغبار والجراثيم



وحبوب اللقاح والمواد المسببة للحساسية في كامل الغرفة



وتسبب ايضا، العطس المفرط، والعيون الدامعة، وسيلان الأنف، وحكة الحلق



فتأكد من عدم وجود غبار على شفرات المروحة الكهربائية



الاحتقان:



تجفف الانف والحلق، يؤدي إلى إنتاج الجسمك المزيد من المخاط من أجل البقاء رطبا



ويؤدي الى الصداع وانسداد الأنف وحتى صداع الجيوب الأنفية



جفاف العين:



تسبب المراوح تجفف العينين وحدوث تهيج خاصة عند من يرتدون العدسات اللاصقة



تصلب الرقبة والعضلات:



توجيه المروحة على الجسم يتسبب بانكماشها وتصلبها مما يلاحظ اكثر المستخدمين لتلك الاجهزة يعانون من الالام في الرقبة والعضلات



طرق الوقاية:



تنقية الهواء عبر عث الغبار في أنحاء الغرفة



تنظيف غرفة النوم بانتظام



شرب الماء بكثرة



عدم توجيه المروحة إلى مناطق العضلات







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