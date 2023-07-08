معدن "الزينك" هل هو ضروري لجسم الانسان؟

لا ينتج جسم الانسان معدن الزينك طبيعيًّا
بل هو متوفر في المكمّلات الغذائية وبعض الأطعمة منها:
- الحبوب الكاملة مثل القمح والكينوا والأرز والشوفان
- المكسرات مثل الصنوبر والفول السوداني والكاجو واللوز والجوز
- الأسماك مثل المحار والقريدس
- اللحوم الحمرا، البيض والشوكولاتة الداكنة
من فوائد معدن الزينك أنّه يساهم في:
- تعزيز المناعة
- تعزيز قدرات التعلم والذاكرة
- تحفيز التئام الجروح
- وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة
أمّا النقص في الزينك فيسبّب العوارض التالية:
- فقدان الشهية
- خلل في حاسة الذوق
- وتأخر النمو عند الأطفال
ولكن رغم أهمية الزينك، لا بدّ من التنبيه من أن النسبة الزائدة منه تسبب مشاكل صحية مثل:
- فقر الدم، التقيؤ، الصداع ، الحمّى والإرهاق
لذلك، ينصح دائمًا بتناول كميّات معتدلة من المأكولات المذكورة أعلاه