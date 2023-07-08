معدن "الزينك" هل هو ضروري لجسم الانسان؟

لا ينتج جسم الانسان معدن الزينك طبيعيًّابل هو متوفر في المكمّلات الغذائية وبعض الأطعمة منها:- الحبوب الكاملة مثل القمح والكينوا والأرز والشوفان- المكسرات مثل الصنوبر والفول السوداني والكاجو واللوز والجوز- الأسماك مثل المحار والقريدس- اللحوم الحمرا، البيض والشوكولاتة الداكنةمن فوائد معدن الزينك أنّه يساهم في:- تعزيز المناعة- تعزيز قدرات التعلم والذاكرة- تحفيز التئام الجروح- وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنةأمّا النقص في الزينك فيسبّب العوارض التالية:- فقدان الشهية- خلل في حاسة الذوق- وتأخر النمو عند الأطفالولكن رغم أهمية الزينك، لا بدّ من التنبيه من أن النسبة الزائدة منه تسبب مشاكل صحية مثل:- فقر الدم، التقيؤ، الصداع ، الحمّى والإرهاقلذلك، ينصح دائمًا بتناول كميّات معتدلة من المأكولات المذكورة أعلاه