بالفيديو: مخاطر استخدام عبوات البلاستيك لحفظ الماء

ما هي مخاطر استخدام عبوات بلاستيكية للماء؟



-أمراض مختلفة

تعرّض العبوات البلاستيكية لأشعة الشمس يمكن أن يؤدي لتحلل بعض المواد الكيميائية واختلاطها بالماء، مما يضر بصحة الانسان.



-مضاعفات الحمل



فهو يحاكي ويضاهي هرمون الاستروجين. وهذا الأمر قد يؤدي إلى تشوهات الكروموسومات، وبالتالي إلى عيوب خلقية.



-البلوغ المبكر أو المتأخر “ BPAثنائي الفينول “A من "النوع 7" المستخدم في زجاجات المياه البلاستيكية يسبب مضاعفات صحية خطيرة للحوامل والجنين،فهو يحاكي ويضاهي هرمون الاستروجين. وهذا الأمر قد يؤدي إلى تشوهات الكروموسومات، وبالتالي إلى عيوب خلقية.-البلوغ المبكر أو المتأخر

التعرض للمواد الكيميائية التي تحاكي الهرمونات مثل الأستروجين سيغير توقيت البلوغ. كما يمكن أن يقلل الخصوبة ويزيد الدهون في الجسم ويؤثر على الجهاز العصبي.



ا-لالتهابات

الشرب من زجاجات بلاستيكية رخيصة الجودة يمكن أن يؤثّر سلبًا على جهاز المناعة ويضعفه، وبالتالي يعرض الجسم للالتهابات والعدوى المختلفة.



للابتعاد عن ضرر استعمال عبوات بلاستيكية للماء، استخدم بدائل للبلاستيك مثل الزجاج أو الفولاذ المقاوم للصدأ.

احرص على تعبئة عبوة زجاجية للماء حينما تنوي الخروج من المنزل لفترات طويلة.