هل أصبح فقدان الهاتف المحمول مرضاً؟

أعراضها:



- هلع وتوتر إذا لم تتمكن من العثورعلى هاتفك لفترة وجيزة

- صعوبة في التنفس

- الإرتجاف

- التعرّق

- الشعور بالإغماء أو بالدوخة أو بالإرتباك

- ضربات قلب سريعة



سلوكياتها: - الذعر والقلق عند التفكير في عدم امتلاك الهاتف- هلع وتوتر إذا لم تتمكن من العثورعلى هاتفك لفترة وجيزة- صعوبة في التنفس- الإرتجاف- التعرّق- الشعور بالإغماء أو بالدوخة أو بالإرتباك- ضربات قلب سريعةسلوكياتها:

-أخذ الهاتف إلى الحمام وحتى إلى السرير

-قضاء عدّة ساعات باليوم باستخدام الهاتف المحمول

-التأكّد دائماً بأنه إلى جانبك ويمكنك رؤيته

-الشعور بالعجز من دون الهاتف



علاجها:

العلاج السلوكي المعرفي الذي يساعد على تعلّم كيفيّة إدارة الأفكار السلبية التي تظهر عند التفكير في عدم امتلاك الهاتف

علاج التعرض الذي يساعد على مواجهة القلق من خلال التعرض التدريجي له