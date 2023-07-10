بالفيديو: احذر ضربة الشمس.. قد تهدد حياتك

- الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة- ارتداء ملابس خفيفة فاتحة اللون- شرب كميات وافرة من السوائل- عدم الانتقال بين الجو الحار والبارد باستمرار- عدم ممارسة الرياضة في الجو الحار- الابتعاد عن الأماكن الحارة- انقل الشخص لمكان بارد- تبريد المصاب بشريطة مبللة بالماء- أعط المصاب محلول ملحي، نصف كوب كل 15 دقيقة- إذا لم يتوافر المحلول الملحي فاسق المصاب ماء باردا- أدوية علاج الحمى (الإسبرين والباراسيتامول)-الملح دون خلطه مع الماء- أي مشروب يحتوي الكحول أو الكافيين- أي شيء عبر الفم إذا كان يتقيأ أو غائبا عن الوعي