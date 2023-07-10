بالفيديو: احذر ضربة الشمس.. قد تهدد حياتك

- الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة
- ارتداء ملابس خفيفة فاتحة اللون
- شرب كميات وافرة من السوائل
- عدم الانتقال بين الجو الحار والبارد باستمرار
- عدم ممارسة الرياضة في الجو الحار
- الابتعاد عن الأماكن الحارة
لاسعاف طفل او بالغ اصيب بضربة شمس اتبع الخطوات التالية:
- انقل الشخص لمكان بارد
- تبريد المصاب بشريطة مبللة بالماء
- أعط المصاب محلول ملحي، نصف كوب كل 15 دقيقة
- إذا لم يتوافر المحلول الملحي فاسق المصاب ماء باردا
لا تعط الذي يعاني من الإصابات الحرارية
- أدوية علاج الحمى (الإسبرين والباراسيتامول)
-الملح دون خلطه مع الماء
- أي مشروب يحتوي الكحول أو الكافيين
- أي شيء عبر الفم إذا كان يتقيأ أو غائبا عن الوعي