العطر في الثلاجة ... لماذا؟



هل خطر في بالك يوما أن أفضل طريقة لحفظ العطور هي بوضعها في الثلاجة؟



يؤكد خبراء أن حفظ العطر بالثلاجة

يمكن أن يزيد من فعاليته

ويجعل رائحته أقوى لا سيما في فصل الصيف

فأشعة الشمس والحرارة الناتجة عن المشعات والتغيرات في درجة الحرارة

يمكن أن تدمر العطر مع مرور الوقت



ينصح الخبراء بتبريد العطر لمدة 20 دقيقة قبل رشه

وإعادته بعدها مباشرةً إلى الثلاجة



عند تخزين العطر في الثلاجة

لا تضعه بالقرب من أي أطعمة نفاذة الرائحة



يُنصح بوضع العطر في عبوته الخاصة كي لا يتلامس مع أي شيء في الثلاجة



وإذا كنت لا ترغب بوضع العطر في الثلاجة

احرص على أن تضعه في مكان حرارته ثابتة ومعتدلة



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