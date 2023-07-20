بالفيديو: خطوات بسيطة للتخفيف من رهاب السفر

من الضروري أن تعترف بالمشكلة التي تعاني منها لتتمكّن من مواجهتها والتعامل معها من خلال الخطوات التالية:إجراء بحث صغير عن موضوع الطيران والسفر لمعرفة ما ينتظرك خلال الرحلة خصوصًا في ما يتعلّق بالمطبات الهوائية وكيفية التأقلم معها.وصولك متأخرًا أو حتى في الوقت المناسب سيزيد من توترك وخوفك.لذلك، ننصحك دائمًا بالوصول باكرًا إلى المطار والجلوس وشرب الشاي أو القهوة أو العصير.فذلك قد يشعرك بالهدوء والاسترخاء.تشتيت انتباهك عن التفكير بالخوف من الرحلة أهم الطرق الفعالة للاسترخاء.يمكنك مثلًا قراءة كتاب تحبه أو الاستماع إلى الموسيقى.في حال كانت الوحدة في السفر تسبب لك القلق وتزيد من التوتر، فمن الأفضل السفر برفقة أحد الأصدقاء أو أفراد العائلة.إذا غلبك الخوف من الرحلة، كرّر تمرين التنفس مرّات عدّة فهو يساعد على إدخال مزيد من الأوكسيجين إلى الدماغ وبالتالي تخفيف التوتر.إذا كنت تخاف من المرتفعات، ننصحك بعدم اختيار المقعد الموجود إلى جانب النافذة فذلك سيزيد من خوفك ورهابك.بالإضافة إلى أهمية حصولك على قسط كاف من النوم قبل السفر، يمكنك النوم في الطائرة لتسهيل التجربة فهكذا ستشعر أن وقت الرحلة أقصر.