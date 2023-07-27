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انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود وعواقبه الكارثية

2023-07-27 | 03:45
279 مشاهدة
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ارتفاع الحاد في أسعار الحبوب الأعلاف والأسمدة الزراعية


يؤثر هذا الانسحاب على ملايين الاشخاص ويهدد بتفشي الجوع وبما هو أسوأ من ذلك

خاصة أن اكثر من 362 مليون شخص في 69 دولة يحتاجون حاليا إلى مساعدات إنسانية

من هي الدول التي ما زالت مستفيدة من الاتفاق؟

تصدرت الصين الدول التي استوردت القمح بأكثر من 7.96 ملايين طن

إسبانيا 5.98 ملايين طن

تركيا 3.24 ملايين طن

إيطاليا 2.1 مليون طن

هولندا بـ2 مليون طن


وتأتي مصر بمقدمة الدول العربية بنحو 1.55 مليون طن

تونس 713 ألف طن

ليبيا 558 ألف طن

اليمن 259 ألف طن

السعودية 246 ألف طن

الجزائر 212 ألف طن

وأخيرا العراق 146 ألف طن

ماذا يعني انسحاب روسيا من الاتفاق؟

يعني أن رحلة السفن المحملة بالحبوب لن تكون آمنة

كما أن مستوى تدفقها عبر البحر الأسود سيتراجع بشكل كبير

مما سيسبب ارتفاع بمخزون أوكرانيا من الحبوب، وسيدفع المزارعين لتقليص عملية الزراعة للموسم المقبل.

كما يعني عودة العقوبات الغربية على الأسمدة الروسية،

وهذا سيؤدي لارتفاع أسعار الأسمدة أو ندرتها في السوق.

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