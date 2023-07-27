انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود وعواقبه الكارثية

يؤثر هذا الانسحاب على ملايين الاشخاص ويهدد بتفشي الجوع وبما هو أسوأ من ذلكخاصة أن اكثر من 362 مليون شخص في 69 دولة يحتاجون حاليا إلى مساعدات إنسانيةتصدرت الصين الدول التي استوردت القمح بأكثر من 7.96 ملايين طنإسبانيا 5.98 ملايين طنتركيا 3.24 ملايين طنإيطاليا 2.1 مليون طنهولندا بـ2 مليون طنتونس 713 ألف طنليبيا 558 ألف طناليمن 259 ألف طنالسعودية 246 ألف طنالجزائر 212 ألف طنوأخيرا العراق 146 ألف طنيعني أن رحلة السفن المحملة بالحبوب لن تكون آمنةكما أن مستوى تدفقها عبر البحر الأسود سيتراجع بشكل كبيرمما سيسبب ارتفاع بمخزون أوكرانيا من الحبوب، وسيدفع المزارعين لتقليص عملية الزراعة للموسم المقبل.كما يعني عودة العقوبات الغربية على الأسمدة الروسية،وهذا سيؤدي لارتفاع أسعار الأسمدة أو ندرتها في السوق.