الأرز غذاء نصف سكان العالم.. اليكم أشهر أنواعه

1- أرز بسمتييشتهر بطول حبوبهكلما كانت الحبوب أطول كان نوع الأرز أفضليتسم بنكهته الحارة قليلاً وبعدم التصاق حبوبه ببعضها البعض2- أربوريوأرز إيطالي حبته قصيرة ومستديرة وصلبةتحتوي على نسبة عالية من النشاسعره يكاد يكون ضعف سعر الأرز العادي3- بومباأرز إسباني يحتوي على نسبة عالية من الأميلوزحبوبه قصيرة بيضاء تصبح سميكة عند الطهيتحتاج إلى وقت طويل حتى تنضج4- كارناروليأرز إيطالي يُستخدم في صنع طبق الريزوتوحبوبه قصيرة فيها الكثير من النشايمتص السوائل دون الحاجة للإفراط في طهيه5- أوروشيمايأرز ياباني حبوبه قصيرةيحتوي على نشا أكثر من الأرز العادي، وقوامه لزجيُستخدم في صنع خل الأرز6- بينبيجيتسم باللزوجةيُطحن حتى يتحول إلى رقائق رقيقة خضراءيتم تحميصها قبل تناولها حتى تصبح مقرمشةتُستخدم وفي المطبخ الفيتنامي وفي تايلاند7- أرز فالنسيايتنوع بين اللون الأبيض أو البني بين "سينيا" و"باهيا" و"بومبا"يُزرع في الأراضي الرطبة في أليكانتي وفالنسيا وكاستيلون في إسبانيا.8- أرز دلتا إيبرويُزرع في الأراضي الرطبة في منطقة دلتا إيبرو في كاتالونياترجع جودته إلى خصائص التربة والمناخ في المنطقةوملوحة المياه وارتفاع منسوب المياه الجوفية9- أرز سامباأرز سيرلانكيحبوبه قصيرة وصلبة وذات شكل بيضاويله نكهة حلوة قليلاً مثل الذرةويوجد منه نوعان هما الأبيض والأحمر