الأرز غذاء نصف سكان العالم.. اليكم أشهر أنواعه

1- أرز بسمتي
يشتهر بطول حبوبه
كلما كانت الحبوب أطول كان نوع الأرز أفضل
يتسم بنكهته الحارة قليلاً وبعدم التصاق حبوبه ببعضها البعض
2- أربوريو
أرز إيطالي حبته قصيرة ومستديرة وصلبة
تحتوي على نسبة عالية من النشا
سعره يكاد يكون ضعف سعر الأرز العادي
3- بومبا
أرز إسباني يحتوي على نسبة عالية من الأميلوز
حبوبه قصيرة بيضاء تصبح سميكة عند الطهي
تحتاج إلى وقت طويل حتى تنضج
4- كارنارولي
أرز إيطالي يُستخدم في صنع طبق الريزوتو
حبوبه قصيرة فيها الكثير من النشا
يمتص السوائل دون الحاجة للإفراط في طهيه
5- أوروشيماي
أرز ياباني حبوبه قصيرة
يحتوي على نشا أكثر من الأرز العادي، وقوامه لزج
يُستخدم في صنع خل الأرز
6- بينبيج
يتسم باللزوجة
يُطحن حتى يتحول إلى رقائق رقيقة خضراء
يتم تحميصها قبل تناولها حتى تصبح مقرمشة
تُستخدم وفي المطبخ الفيتنامي وفي تايلاند
7- أرز فالنسيا
يتنوع بين اللون الأبيض أو البني بين "سينيا" و"باهيا" و"بومبا"
يُزرع في الأراضي الرطبة في أليكانتي وفالنسيا وكاستيلون في إسبانيا.
8- أرز دلتا إيبرو
يُزرع في الأراضي الرطبة في منطقة دلتا إيبرو في كاتالونيا
ترجع جودته إلى خصائص التربة والمناخ في المنطقة
وملوحة المياه وارتفاع منسوب المياه الجوفية
9- أرز سامبا
أرز سيرلانكي
حبوبه قصيرة وصلبة وذات شكل بيضاوي
له نكهة حلوة قليلاً مثل الذرة
ويوجد منه نوعان هما الأبيض والأحمر