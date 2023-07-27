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الأرز غذاء نصف سكان العالم.. اليكم أشهر أنواعه

2023-07-27 | 11:34
803 مشاهدة
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اليكم أشهر أنواع الأرز في العالم:

1- أرز بسمتي
يشتهر بطول حبوبه

كلما كانت الحبوب أطول كان نوع الأرز أفضل

يتسم بنكهته الحارة قليلاً وبعدم التصاق حبوبه ببعضها البعض

2- أربوريو
أرز إيطالي حبته قصيرة ومستديرة وصلبة

تحتوي على نسبة عالية من النشا

سعره يكاد يكون ضعف سعر الأرز العادي

3- بومبا
أرز إسباني يحتوي على نسبة عالية من الأميلوز

حبوبه قصيرة بيضاء تصبح سميكة عند الطهي

تحتاج إلى وقت طويل حتى تنضج

4- كارنارولي
أرز إيطالي يُستخدم في صنع طبق الريزوتو

حبوبه قصيرة فيها الكثير من النشا

يمتص السوائل دون الحاجة للإفراط في طهيه

5- أوروشيماي
أرز ياباني حبوبه قصيرة

يحتوي على نشا أكثر من الأرز العادي، وقوامه لزج

يُستخدم في صنع خل الأرز

6- بينبيج
يتسم باللزوجة

يُطحن حتى يتحول إلى رقائق رقيقة خضراء

يتم تحميصها قبل تناولها حتى تصبح مقرمشة

تُستخدم وفي المطبخ الفيتنامي وفي تايلاند

7- أرز فالنسيا
يتنوع بين اللون الأبيض أو البني بين "سينيا" و"باهيا" و"بومبا"

يُزرع في الأراضي الرطبة في أليكانتي وفالنسيا وكاستيلون في إسبانيا.

8- أرز دلتا إيبرو
يُزرع في الأراضي الرطبة في منطقة دلتا إيبرو في كاتالونيا

ترجع جودته إلى خصائص التربة والمناخ في المنطقة

وملوحة المياه وارتفاع منسوب المياه الجوفية

9- أرز سامبا
أرز سيرلانكي

حبوبه قصيرة وصلبة وذات شكل بيضاوي

له نكهة حلوة قليلاً مثل الذرة

ويوجد منه نوعان هما الأبيض والأحمر

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