مواد بسيطة تعطي نتائج رائعة.. 6 طرق لتبييض الاسنان بشكل فوري

من أهم هذه الطرق:‎فرك الاسنان بقشر الموز لمدة 5 دقائق لاحتوائه على العديد من المعادن الضرورية‎مزج ربع ملعقة صغيرة من صودا الخبز مع القليل من معجون الأسنانضع الخليط على الاسنان لمرة أو مرتين أسبوعياً‎فرك الاسنان بقشر البرتقال الطازج يومياً قبل النوميحتوي على فيتامينات تحارب الكائنات الدقيقة طوال الليل‎طحن الفراولة وفركها على الاسنان يوميًاخلط حبة الفراولة مع نصف ملعقة من صودا الخبز ونشر الخليط على الاسنان لبضع دقائق‎ فرك الاسنان بقشر الليمون او الغرغرة بعصيرهمزج عصير الليمون مع الملح وفركه على الأسنان، اتركه لدقائق ثم شطف فمكالملح أحد عوامل التطهير الأساسية للأسنان استخدمه كبديل عن معجون الاسنان صباحاًيساعد على تجديد المعادن المفقودة وإحياء اللون الأبيض