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مواد بسيطة تعطي نتائج رائعة.. 6 طرق لتبييض الاسنان بشكل فوري

2023-07-31 | 05:40
755 مشاهدة
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‎الجميع يبحث عن اسنان ناصعة البياض، وهناك العديد من الطرق المتبعة من أجل التخلص من الأسنان الصفراء

من أهم هذه الطرق:

‎1- قشر الموز

‎فرك الاسنان بقشر الموز لمدة 5 دقائق لاحتوائه على العديد من المعادن الضرورية

‎2 –صودا الخبز

‎مزج ربع ملعقة صغيرة من صودا الخبز مع القليل من معجون الأسنان
ضع الخليط على الاسنان لمرة أو مرتين أسبوعياً

‎3- قشور البرتقال

‎فرك الاسنان بقشر البرتقال الطازج يومياً قبل النوم
يحتوي على فيتامينات تحارب الكائنات الدقيقة طوال الليل

‎4- الفراولة

‎طحن الفراولة وفركها على الاسنان يوميًا
خلط حبة الفراولة مع نصف ملعقة من صودا الخبز ونشر الخليط على الاسنان لبضع دقائق

‎5- الليمون

‎ فرك الاسنان بقشر الليمون او الغرغرة بعصيره

مزج عصير الليمون مع الملح وفركه على الأسنان، اتركه لدقائق ثم شطف فمك

‎6- الملح

الملح أحد عوامل التطهير الأساسية للأسنان استخدمه كبديل عن معجون الاسنان صباحاً

يساعد على تجديد المعادن المفقودة وإحياء اللون الأبيض
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