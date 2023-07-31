مواد بسيطة تعطي نتائج رائعة.. 6 طرق لتبييض الاسنان بشكل فوري

من أهم هذه الطرق:
1- قشر الموز
فرك الاسنان بقشر الموز لمدة 5 دقائق لاحتوائه على العديد من المعادن الضرورية
2 –صودا الخبز
مزج ربع ملعقة صغيرة من صودا الخبز مع القليل من معجون الأسنان
ضع الخليط على الاسنان لمرة أو مرتين أسبوعياً
3- قشور البرتقال
فرك الاسنان بقشر البرتقال الطازج يومياً قبل النوم
يحتوي على فيتامينات تحارب الكائنات الدقيقة طوال الليل
4- الفراولة
طحن الفراولة وفركها على الاسنان يوميًا
خلط حبة الفراولة مع نصف ملعقة من صودا الخبز ونشر الخليط على الاسنان لبضع دقائق
5- الليمون
فرك الاسنان بقشر الليمون او الغرغرة بعصيره
مزج عصير الليمون مع الملح وفركه على الأسنان، اتركه لدقائق ثم شطف فمك
6- الملح
الملح أحد عوامل التطهير الأساسية للأسنان استخدمه كبديل عن معجون الاسنان صباحاً
يساعد على تجديد المعادن المفقودة وإحياء اللون الأبيض