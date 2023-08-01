Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
موسكو تتهم واشنطن: تواصل استفزازاتها الخطيرة في سوريا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

بالفيديو: العلماء قلقون من موجات الحرّ الحالية

2023-08-01 | 05:25
322 مشاهدة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Print

درجات الحرارة تسجل أرقاماً قياسية والإرتفاعات تتواصل

زاد عدد موجات الحر المتزامنة في نصف الكرة الشمالي 6 أضعاف منذ ثمانينات القرن الماضي

"هذا الصيف يحدث مرة واحدة في القرن.. ولكنه بات يحدث مرة كل خمس سنوات" – عالم المناخ في جامعة كولومبيا جيمس هانس.

"العالم أصبح في المتوسط أكثر دفئاً بنحو 1.2 درجة مئوية عمّا كان عليه سابقاً" – صحيفة الإيكونوميست.

"إن التغيرات المناخية تغذي ظواهر الطقس المتطرف في أنحاء الكوكب، وتزيد وطأتها" – مدير معهد "بيار سيمون لابلاس"، روبير فوتار، المتخصص بعلوم المناخ.

عام 2024 سيتجاوز معدل درجات الحرارة مقدار الدرجة والنصف.

بالنسبة للعلماء هذه "علامة فارقة في تاريخ الكوكب" وهي "نقطة تحول تاريخية"

>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا

خاص السومرية

بالفيديو

إنفوغراف

أخبار الطقس

المناخ

الصيف

موجات حر

الحر

السومرية

فيديوغراف

اعلان
الاتصالات تعلن إطلاق &quot;انترنت مجاني&quot; في هذه المنطقة
28.37%
09:41 | 2023-07-31
الاتصالات تعلن إطلاق "انترنت مجاني" في هذه المنطقة
09:41 | 2023-07-31
انخفاض جديد بأسعار صرف الدولار في العراق
23.98%
03:34 | 2023-07-31
انخفاض جديد بأسعار صرف الدولار في العراق
03:34 | 2023-07-31
في آب.. سكان الأرض على موعد مع ظاهرة فريدة
9.94%
17:57 | 2023-07-30
في آب.. سكان الأرض على موعد مع ظاهرة فريدة
17:57 | 2023-07-30
من جديد.. سلوان موميكا يحرق &quot;القرآن الكريم&quot; أمام البرلمان السويدي
8.55%
07:42 | 2023-07-31
من جديد.. سلوان موميكا يحرق "القرآن الكريم" أمام البرلمان السويدي
07:42 | 2023-07-31
محافظة عراقية تحظر استخدام مصطلح &quot;النوع الاجتماعي&quot; (وثيقة)
7.76%
06:47 | 2023-07-31
محافظة عراقية تحظر استخدام مصطلح "النوع الاجتماعي" (وثيقة)
06:47 | 2023-07-31
بالجدول.. تفاصيل موجة الحرّ المُرْتقَبة في العراق
7.55%
04:15 | 2023-07-31
بالجدول.. تفاصيل موجة الحرّ المُرْتقَبة في العراق
04:15 | 2023-07-31
دولة القانون تقرر فصل نائب بعد حادثة &quot;الاعتداء&quot; على المرور
6.93%
17:18 | 2023-07-30
دولة القانون تقرر فصل نائب بعد حادثة "الاعتداء" على المرور
17:18 | 2023-07-30
حقل الدرة يُشعل حرباً.. العراق يدخل خط &quot;النزاع&quot; وتوقعات بزعزعة العلاقات
6.92%
02:43 | 2023-07-31
حقل الدرة يُشعل حرباً.. العراق يدخل خط "النزاع" وتوقعات بزعزعة العلاقات
02:43 | 2023-07-31
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
مسلسلات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.