بالفيديو: العلماء قلقون من موجات الحرّ الحالية

درجات الحرارة تسجل أرقاماً قياسية والإرتفاعات تتواصل



زاد عدد موجات الحر المتزامنة في نصف الكرة الشمالي 6 أضعاف منذ ثمانينات القرن الماضي



"هذا الصيف يحدث مرة واحدة في القرن.. ولكنه بات يحدث مرة كل خمس سنوات" – عالم المناخ في جامعة كولومبيا جيمس هانس.



"العالم أصبح في المتوسط أكثر دفئاً بنحو 1.2 درجة مئوية عمّا كان عليه سابقاً" – صحيفة الإيكونوميست.



"إن التغيرات المناخية تغذي ظواهر الطقس المتطرف في أنحاء الكوكب، وتزيد وطأتها" – مدير معهد "بيار سيمون لابلاس"، روبير فوتار، المتخصص بعلوم المناخ.



عام 2024 سيتجاوز معدل درجات الحرارة مقدار الدرجة والنصف.



بالنسبة للعلماء هذه "علامة فارقة في تاريخ الكوكب" وهي "نقطة تحول تاريخية"





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