من هو "أوبنهايمر" صانع القنبلة الذرية الذي قال: أنا الموت؟

جوليوس روبرت أوبنهايمر
فيزيائي نظري ولد عام 1904 لعائلة يهودية علمانية ثرية في نيويورك
عام 1942 تم تجنيده في مشروع مانهاتن وهو مشروع امريكي سري لانشاء قنبلة ذرية
تم إجراء أول اختبار ناجح للقنبلة النووية بعد 3 سنوات من العمل عام 1945
فجرت الولايات المتحدة قنبلتين ذريتين
فوق مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين في أغسطس عام 1945
في أكتوبر 1945
قال أوبنهايمر للرئيس الأميركي هاري ترومان:
"سعادة الرئيس، أشعر أن يدي ملطخة بالدماء "
وصف مأساوية ما قام به قائلاً: "الآن أصبحت أنا الموت... مدمر العوالم"
فيما أدرك وزملاؤه أن العالم لن يكون كما كان بعدئذ
عام 1946، حصل على وسام الاستحقاق
وعُيّن أوبنهايمر رئيساً للجنة الاستشارية العامة للولاية القضائية لـ AEC المكلفة بالإشراف على جميع الأبحاث والتطوير الذري
عارض بشدة تطوير القنبلة الهيدروجينية - "القنبلة الخارقة التي كانت أقوى ألف مرة من القنبلة الذرية
بدأت محاربته بشدة واتُّهم بالعمالة للإتحاد السوفياتي وتم تشويه سمعته
توفي أوبنهايمر في 18 فبراير 1967 بمرض سرطان الحلق