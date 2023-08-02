من هو "أوبنهايمر" صانع القنبلة الذرية الذي قال: أنا الموت؟

جوليوس روبرت أوبنهايمرفيزيائي نظري ولد عام 1904 لعائلة يهودية علمانية ثرية في نيويوركعام 1942 تم تجنيده في مشروع مانهاتن وهو مشروع امريكي سري لانشاء قنبلة ذريةتم إجراء أول اختبار ناجح للقنبلة النووية بعد 3 سنوات من العمل عام 1945فجرت الولايات المتحدة قنبلتين ذريتينفوق مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين في أغسطس عام 1945في أكتوبر 1945قال أوبنهايمر للرئيس الأميركي هاري ترومان:"سعادة الرئيس، أشعر أن يدي ملطخة بالدماء "وصف مأساوية ما قام به قائلاً: "الآن أصبحت أنا الموت... مدمر العوالم"فيما أدرك وزملاؤه أن العالم لن يكون كما كان بعدئذعام 1946، حصل على وسام الاستحقاقوعُيّن أوبنهايمر رئيساً للجنة الاستشارية العامة للولاية القضائية لـ AEC المكلفة بالإشراف على جميع الأبحاث والتطوير الذريعارض بشدة تطوير القنبلة الهيدروجينية - "القنبلة الخارقة التي كانت أقوى ألف مرة من القنبلة الذريةبدأت محاربته بشدة واتُّهم بالعمالة للإتحاد السوفياتي وتم تشويه سمعتهتوفي أوبنهايمر في 18 فبراير 1967 بمرض سرطان الحلق