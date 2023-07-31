بالفيديو: فوائد غير متوقّعة لـ فيتامين "د"

هو مسؤول عن توازن المعادن خصوصًا الكالسيوم والفوسفور
الفيتامين "دي" مشهور بفوائده لصحة العظام
تعاني الشعوب العربية بغالبيتها من نقص في هذا الفيتامين
أعراض النقص
- الإرهاق المزمن
- الألم المتواصل في أعضاء مختلفة من الجسم
- أمراض المناعة الذاتية مثل التصلب المتعدد والتهاب المفاصل
- هشاشة العظام
الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين "د"
- الكبار في السن
- الأشخاص الذين يعانون من السمنة
- النساء المرضعات
- الأشخاص الذين يعيشون في مناطق باردة
- المصابون بالتليُّف الكيسي، وبعض الأمراض الالتهابية في الأمعاء
مصادر فيتامين "د" الغذائية
- الأسماك الدهنية
- سمك التونة المعلب
- أنواع معينة من الفطر
- الحليب المدعم
- صفار البيض
- الحبوب المدعمة
- كبد البقر