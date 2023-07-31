بالفيديو: فوائد غير متوقّعة لـ فيتامين "د"

هو مسؤول عن توازن المعادن خصوصًا الكالسيوم والفوسفورالفيتامين "دي" مشهور بفوائده لصحة العظامتعاني الشعوب العربية بغالبيتها من نقص في هذا الفيتامين- الإرهاق المزمن- الألم المتواصل في أعضاء مختلفة من الجسم- أمراض المناعة الذاتية مثل التصلب المتعدد والتهاب المفاصل- هشاشة العظام- الكبار في السن- الأشخاص الذين يعانون من السمنة- النساء المرضعات- الأشخاص الذين يعيشون في مناطق باردة- المصابون بالتليُّف الكيسي، وبعض الأمراض الالتهابية في الأمعاء- الأسماك الدهنية- سمك التونة المعلب- أنواع معينة من الفطر- الحليب المدعم- صفار البيض- الحبوب المدعمة- كبد البقر