8 استخدامات خفية للليمون لا يعلمها البعض.. فيديو

- يمكن لعصير الليمون أن يزيل تدريجياً البقع الشائبة ويوحّد لون البشرة
- خلط الليمون مع صودا الخبز وفركها على الأسنان للحصول على ابتسامة أكثر إشراقاً
- يمنع افرازات البشرة الدهنية عبر مسح عصير الليمون بقطنة على البشرة قبل النوم وغسله صباحًا
- مزج زيت الزيتون وعصير الليمون يساعد على تقوية الأظافر الضعيفة وإزالة أي اصفرار
- يهدئ الليمون فروة الرأس الجافة ويقلل من القشرة مع خلطه بزيت جوز الهند وزيت الزيتون والعسل
- استخدم الليمون كمقشر وملطف للشفاه عن طريق فركها بقشوره وغسلها عند الصباح
- يمكن استخدامه كمرطب ومنظف طبيعي برائحة جميلة
- فرك الاكواع والركبتين بنصف ليمونة ليلاً لمدة أسبوع يوميا يساعد على تبييض بشرتك