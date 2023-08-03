8 استخدامات خفية للليمون لا يعلمها البعض.. فيديو

‏‎- يمكن لعصير الليمون أن يزيل تدريجياً البقع الشائبة ويوحّد لون البشرة

‏- خلط الليمون مع صودا الخبز وفركها على الأسنان للحصول على ابتسامة أكثر إشراقاً

- يمنع افرازات البشرة الدهنية عبر مسح عصير الليمون بقطنة على البشرة ‎قبل النوم وغسله صباحًا

‏‎- مزج زيت الزيتون وعصير الليمون يساعد على تقوية الأظافر الضعيفة وإزالة أي اصفرار

- يهدئ الليمون فروة الرأس الجافة ويقلل من القشرة مع خلطه بزيت جوز الهند وزيت الزيتون والعسل

- استخدم الليمون كمقشر وملطف للشفاه عن طريق فركها بقشوره وغسلها عند الصباح

‏‎- يمكن استخدامه كمرطب ومنظف طبيعي برائحة جميلة

‏‎- فرك الاكواع والركبتين بنصف ليمونة ليلاً لمدة أسبوع يوميا يساعد على تبييض بشرتك