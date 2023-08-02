بيع أراضي العراق للكويت... "أم قصر" بين الحقيقة والوهم

موضوع التسليم وخلال ساعات أصبح "الترند" الأول في العراقبعدها، نظم اهالي وعشائر أم قصر، تظاهرات غاضبة رداً عن ملف التسليمهزت التغريدات والمواقف البرلمانية، مواقع التواصلالنائب عن البصرة، ضرغام المالكي قال: "بكلشي البصريين أهل كرم، الا بسالفة الكاع".وذكر المالكي: "هاي السالفة أبد ما ترهم (انتجاتل عليها)".أما محافظ البصرة، أسعد العيداني، فقال:"قضية ميناء ام قصر وترسيم الحدود سُوقت سياسياً ودعاية انتخابية مبكرة""الشارع المُحاذي للحدود العراقية الكويتية عراقي 100%""ان محافظة البصرة لا تمتلك صلاحية ترسيم الحدود مع الكويت".قيادة عمليات البصرة، نفت وجود اي تجمع او مظاهر مسلحة في ناحية ام قصر.لافتة الى أن الوضع الامني مستقر والقوات الامنية في مواقعها.