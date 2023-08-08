"سوبر بانانا" علاجٌ فعّال قد ينقذ الملايين.. فيديو

تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية وخاصة فيتامين أأطلق عليها اسم "سوبر بانانا"الهدف منها مكافحة "سوء التغذية"تعاني بلدان فقيرة في إفريقيا وجنوب شرق آسيا من نقص ملحوظ في فيتامين أالأمر الذي أدى إلى إعاقة نمو الأطفال والتسبب في العمىوإضعاف المقاومة للأمراض المميتة القابلة للعلاج مثل الإسهال والحصبةسوء التغذية مسؤول عن 6 % من وفيات الطفولة المبكرة في أفريقياهي المرة الأولى التي يتم فيها تغيير الموز بنجاح، ليكون بمثابة مكمل غذائي للبشر"سوبر بانانا" جاهزة للزراعة، لكن العلماء ما زالوا ينتظرون الموافقات