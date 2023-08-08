"سوبر بانانا" علاجٌ فعّال قد ينقذ الملايين.. فيديو

تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية وخاصة فيتامين أ
أطلق عليها اسم "سوبر بانانا"
الهدف منها مكافحة "سوء التغذية"
تعاني بلدان فقيرة في إفريقيا وجنوب شرق آسيا من نقص ملحوظ في فيتامين أ
الأمر الذي أدى إلى إعاقة نمو الأطفال والتسبب في العمى
وإضعاف المقاومة للأمراض المميتة القابلة للعلاج مثل الإسهال والحصبة
سوء التغذية مسؤول عن 6 % من وفيات الطفولة المبكرة في أفريقيا
هي المرة الأولى التي يتم فيها تغيير الموز بنجاح، ليكون بمثابة مكمل غذائي للبشر
"سوبر بانانا" جاهزة للزراعة، لكن العلماء ما زالوا ينتظرون الموافقات