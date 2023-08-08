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"سوبر بانانا" علاجٌ فعّال قد ينقذ الملايين.. فيديو

2023-08-08 | 14:00
459 مشاهدة
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Alsumaria Tv

توصّل علماء إلى إمكانية إنتاج ثمرة موز معدلة وراثياً

تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية وخاصة فيتامين أ

أطلق عليها اسم "سوبر بانانا"

الهدف منها مكافحة "سوء التغذية"

تعاني بلدان فقيرة في إفريقيا وجنوب شرق آسيا من نقص ملحوظ في فيتامين أ

الأمر الذي أدى إلى إعاقة نمو الأطفال والتسبب في العمى

وإضعاف المقاومة للأمراض المميتة القابلة للعلاج مثل الإسهال والحصبة

سوء التغذية مسؤول عن 6 % من وفيات الطفولة المبكرة في أفريقيا

هي المرة الأولى التي يتم فيها تغيير الموز بنجاح، ليكون بمثابة مكمل غذائي للبشر

"سوبر بانانا" جاهزة للزراعة، لكن العلماء ما زالوا ينتظرون الموافقات
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