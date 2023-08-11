تحذير.. لا تترك هذه الاشياء داخل السيارة في الصيف

-الولاعات - العطور - معطرات الجو - المواد المعقمةقد تنفجر نتيجة الحرارة العالية– الأجهزة الالكترونية تعرّضك لخطر الانفجار–تتغير تركيبة الأدوية عند تعرّضها لدرجة حرارة عالية ولا يجب استخدامها بعد ذلك–تعرض النظّارات إلى حرارة الشمس مطوّلاً يدمر العدسات–لا يمكن استخدام زجاجات البلاستيك نهائيا بعد تعرضها لأشعة الشمس– أحمر الشفاه والكريمات عرضة للذوبانأ- المواد الغازية القابلة للأنفجارب- القداحات بأنواعها المختلفةج- قناني المشروبات الغازيةد- العطور وبطاريات الأجهزة بشكل عامهـ- يجب فتح نوافذ السيارة بشكل بسيط (تنسيم)و - تعبئة وقود السيارة في الفترة المسائيةس- عدم السفر بالسيارة في أوقات ذروة الحرارة العاليةح - عدم تعبئة إطارات السيارات أكثر من اللازم