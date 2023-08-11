تحذير.. لا تترك هذه الاشياء داخل السيارة في الصيف

ومن أبرز هذه الأشياء:
-الولاعات - العطور - معطرات الجو - المواد المعقمة
قد تنفجر نتيجة الحرارة العالية
– الأجهزة الالكترونية تعرّضك لخطر الانفجار
–تتغير تركيبة الأدوية عند تعرّضها لدرجة حرارة عالية ولا يجب استخدامها بعد ذلك
–تعرض النظّارات إلى حرارة الشمس مطوّلاً يدمر العدسات
–لا يمكن استخدام زجاجات البلاستيك نهائيا بعد تعرضها لأشعة الشمس
– أحمر الشفاه والكريمات عرضة للذوبان
يجب اخلاء السيارات من:
أ- المواد الغازية القابلة للأنفجار
ب- القداحات بأنواعها المختلفة
ج- قناني المشروبات الغازية
د- العطور وبطاريات الأجهزة بشكل عام
هـ- يجب فتح نوافذ السيارة بشكل بسيط (تنسيم)
و - تعبئة وقود السيارة في الفترة المسائية
س- عدم السفر بالسيارة في أوقات ذروة الحرارة العالية
ح - عدم تعبئة إطارات السيارات أكثر من اللازم