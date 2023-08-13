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هل الملح الأسود أفضل من الأبيض؟

2023-08-13 | 03:30
24 مشاهدة
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الملح الأسود شائع الاستخدام في المطبخ الهندي

بماذا يختلف عن الملح الأبيض؟

يختلف الملح الأسود عن الملح الأبيض
من حيث المذاق وطريقة المعالجة

هناك ثلاثة أنواع من الملح الأسود:
ملح الهيمالايا الأسود يُستخدم عادة للطبخ
ملح الطقوس الأسود يُستخدم في بعض الطقوس الدينية
ملح اللافا الأسود من هاواي يُضاف على الأطعمة لنكهة مدخنة

فوائده الصحية
يساهم الملح الأسود في:
علاج النفخة وحموضة المعدة
تقوية الدورة الدموية
الحماية من احتباس السوائل



الفوائد الجمالية:
تنظيف البشرة والمسام ويساعد على تقشيرها
يعزز نمو الشعر الطبيعي ويخفف من تساقطه


أفضل من الملح الأبيض؟
يحتوي الملح الأسود على كمية أقل من الصوديوم

يعتبر بديلًا صحيًّا للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم

لا يحتوي على الكثير من المواد المضافة بعكس ملح المائدة الابيض
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