هل الملح الأسود أفضل من الأبيض؟

يختلف الملح الأسود عن الملح الأبيضمن حيث المذاق وطريقة المعالجةملح الهيمالايا الأسود يُستخدم عادة للطبخملح الطقوس الأسود يُستخدم في بعض الطقوس الدينيةملح اللافا الأسود من هاواي يُضاف على الأطعمة لنكهة مدخنةيساهم الملح الأسود في:علاج النفخة وحموضة المعدةتقوية الدورة الدمويةالحماية من احتباس السوائلتنظيف البشرة والمسام ويساعد على تقشيرهايعزز نمو الشعر الطبيعي ويخفف من تساقطهيحتوي الملح الأسود على كمية أقل من الصوديوميعتبر بديلًا صحيًّا للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدملا يحتوي على الكثير من المواد المضافة بعكس ملح المائدة الابيض