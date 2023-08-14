للحفاظ على صحتك.. تجنب هذه الأخطاء الشائعة خلال الصيف

-التخلص من الغطاءيزيد من مخاطر الإصابة بنزلات البردالأفضل استخدام الخفيفة بدلا من التخلي عنها*البدائل-وضع عبوة ماء في الثلاجة طوال اليوموضعها على السرير لتعطي برودة أثناء النوم-ربط غطاء السرير على شكل يشبه الخيمة ثم توجيه هواء المروحة البارد بداخله لبعض الوقت قبل النوم-الاستعانة بأقمشة قطنية مبللة وتعليقها كالستائر على النوافذ، للحصول على نسمات هواء باردة-الابتعاد عن الطعام الدسم والثقيلالإكثار من الفواكه والخضروات الغنية بالسوائل-الإكثار من شرب المياه والسوائل، تجنبا لمشاكل القلب وهبوط الدورة الدموية