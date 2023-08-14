للحفاظ على صحتك.. تجنب هذه الأخطاء الشائعة خلال الصيف

-التخلص من الغطاء
يزيد من مخاطر الإصابة بنزلات البرد
الأفضل استخدام الخفيفة بدلا من التخلي عنها
*البدائل
-وضع عبوة ماء في الثلاجة طوال اليوم
وضعها على السرير لتعطي برودة أثناء النوم
-ربط غطاء السرير على شكل يشبه الخيمة ثم توجيه هواء المروحة البارد بداخله لبعض الوقت قبل النوم
-الاستعانة بأقمشة قطنية مبللة وتعليقها كالستائر على النوافذ، للحصول على نسمات هواء باردة
-الابتعاد عن الطعام الدسم والثقيل
الإكثار من الفواكه والخضروات الغنية بالسوائل
-الإكثار من شرب المياه والسوائل، تجنبا لمشاكل القلب وهبوط الدورة الدموية