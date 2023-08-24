في 2050... مليار شخص سيصابون بأحد أكثر أمراض العظام انتشارا

في عام 1990، كان هناك 256 مليون شخص يعانون من هشاشة العظام



بحلول عام 2020 ارتفع العدد إلى 595 مليون شخص



أي بزيادة قدرها 132 %



بحلول عام 2050، يتوقع الخبراء أن يصل هذا الرقم إلى المليار!

يُتوقع أن تزيد نسبة الإصابة بهشاشة العظام في الركبتين بنسبة 74.9 %

48.6 % في اليدين

78.6 % في الوركين

95.1 % في مناطق أخرى مثل المرفقين والكتفين

تشير التقديرات إلى أن النساء يعانون من هشاشة العظام أكثر من الرجال



أعراض هشاشة العظام الأكثر شيوعا:



- ألم الظهر نتيجة كسر الفقرات العظمية أو تآكلها

- قصر القامة بمرور الوقت

- انحناء الجسم

- سهولة الإصابة بكسور العظام



كيف يمكن الوقاية من هشاشة العظام؟

ممارسة تمارين لتقوية العظام

تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم والفيتامين د

الاقلاع عن التدخين وتناول المشروبات الغازية

القيام باختبارات تقوية العظام



