كيف يؤثر النوم المبكر على بشرتك؟
2023-08-28 | 05:00
Alsumaria Tv
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أبرز فوائد النوم المبكر للبشرة
- قلة النوم تزيد من هرمونات التوتر التي تسبب الالتهابات الجلدية وتفاقم مشكلة حب الشباب والبثور، تجنبيها من خلال المواظبة على النوم المبكر ولساعات كافية.
- يساعد النوم المبكر البشرة على إنتاج كولاجين جديد في الجلد، مما يحافظ على شباب بشرتك وحيويتها.
- يساعد بإزالة الماء الزائد، الذي يسبب في أحيان كثيرة الانتفاخات تحت العين.
- الحصول على قسط كافٍ من الراحة يقلل من ظهور الهالات السوداء.
- يعزز عملية تدفق الدم في الجلد، مما يجعل البشرة ندية ومتوهجة بشكل طبيعي.
نصائح للنوم المبكر
- إدراك عدد الساعات التي يحتاجها الجسم من النوم
- تجنُّب الإكثار من الأكل ليلاً
- تقليل القيلولة ظهرا
- تجنّب الأجهزة الإلكترونيّة عند النوم الذهاب إلى الفراش عند الشعور بالتعب تجنّب ممارسة الرياضة بالقرب من موعد النوم