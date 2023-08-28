كيف يؤثر النوم المبكر على بشرتك؟



أبرز فوائد النوم المبكر للبشرة



- قلة النوم تزيد من هرمونات التوتر التي تسبب الالتهابات الجلدية وتفاقم مشكلة حب الشباب والبثور، تجنبيها من خلال المواظبة على النوم المبكر ولساعات كافية.



- يساعد النوم المبكر البشرة على إنتاج كولاجين جديد في الجلد، مما يحافظ على شباب بشرتك وحيويتها.



- يساعد بإزالة الماء الزائد، الذي يسبب في أحيان كثيرة الانتفاخات تحت العين.



- الحصول على قسط كافٍ من الراحة يقلل من ظهور الهالات السوداء.



- يعزز عملية تدفق الدم في الجلد، مما يجعل البشرة ندية ومتوهجة بشكل طبيعي.





نصائح للنوم المبكر



- إدراك عدد الساعات التي يحتاجها الجسم من النوم



- تجنُّب الإكثار من الأكل ليلاً



- تقليل القيلولة ظهرا



- تجنّب الأجهزة الإلكترونيّة عند النوم الذهاب إلى الفراش عند الشعور بالتعب تجنّب ممارسة الرياضة بالقرب من موعد النوم



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