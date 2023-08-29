أفضل 6 أنواع من الخضراوات لإنقاص الوزن

الجزر:
- يحتوي على جرعة جيدة من الألياف تزيد عن 3.5 غرامات لكل كوب،
- ويمكن أن يساعدك على الشعور بالشبع
- يساعد على تعزيز الهضم الصحي
البازلاء:
- يحتوي كوب واحد على أكثر من 8 غرامات من الألياف و8 غرامات من البروتين
- تساعد على إدارة هرمونات الجوع، وتقليل الدهون في البطن.
البطاطا الحلوة:
- تجمع بين البروتين والألياف، وتحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والسكريات الطبيعية،
- تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول
- و تبطئ عملية الهضم عن طريق تكوين مادة هلامية في الجهاز الهضمي.
القرنبيط:
- منخفض السعرات الحرارية، و يحتوي على بعض الألياف
- وهو مزيج ناجح لفقدان الوزن.
البروكلي:
- مثالي للتخلص من الوزن الزائد
- يحتوي على مضادات الأكسدة المعروفة بخفض الالتهاب في الجسم.
الفلفل الحلو:
- منخفض السعرات الحرارية، وغني بالعناصر الغذائية،
- يساعد على الشعور بالامتلاء بعد الوجبات.