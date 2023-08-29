أفضل 6 أنواع من الخضراوات لإنقاص الوزن

الجزر:- يحتوي على جرعة جيدة من الألياف تزيد عن 3.5 غرامات لكل كوب،- ويمكن أن يساعدك على الشعور بالشبع- يساعد على تعزيز الهضم الصحيالبازلاء:- يحتوي كوب واحد على أكثر من 8 غرامات من الألياف و8 غرامات من البروتين- تساعد على إدارة هرمونات الجوع، وتقليل الدهون في البطن.البطاطا الحلوة:- تجمع بين البروتين والألياف، وتحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والسكريات الطبيعية،- تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول- و تبطئ عملية الهضم عن طريق تكوين مادة هلامية في الجهاز الهضمي.القرنبيط:- منخفض السعرات الحرارية، و يحتوي على بعض الألياف- وهو مزيج ناجح لفقدان الوزن.البروكلي:- مثالي للتخلص من الوزن الزائد- يحتوي على مضادات الأكسدة المعروفة بخفض الالتهاب في الجسم.الفلفل الحلو:- منخفض السعرات الحرارية، وغني بالعناصر الغذائية،- يساعد على الشعور بالامتلاء بعد الوجبات.