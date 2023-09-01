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التعرّق المفرط كيف نتخلص منه؟

2023-09-01 | 03:30
153 مشاهدة
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يمكن معالجة التعرّق بطرق طبيعية بعيداً عن المستحضرات التي تحتوي على مواد كيميائية

الخل:

- ضع كمية صغيرة من الخل مباشرة على المنطقة المتعرقة


الشاي الأسود:


- بعد تخمير الشاي الأسود وتركه ليبرد

- افركه على الإبطين بمنشفة لبضع دقائق


عصير عشبة القمح:

- بعد غسل عشبة القمح وتقطيعها

- اضف عليها القليل من الماء واخلطها في الخلاط حتى تتحوّل إلى عصير

- اشرب ملعقة كبيرة من عصير عشبة القمح يومياً لمحاربة التعرّق


نشا الذرة وصودا الخبز:

- امزج ملعقة كبيرة من نشا الذرة وصودا الخبز مع ملعقة صغيرة من الماء

- طبق المزيج تحت الإبطين بعد التأكد من نظافتهما وتجفيفهما جيداً

- انتظر 15 دقيقة قبل غسل الإبطين بالماء


زيت شجرة الشاي:

- انقع كرة قطنية في زيت شجرة الشاي

- امسح بها الإبطين يوميا خلال الصيف



الليمون الحامض:

- افرك نصف ليمونة على الإبط

- أو اخلط كمية صغيرة من عصير الليمون مع صودا الخبز

- وقم بتطبيقه بواسطة قطعة قطن

- اترك عصير الليمون لمدة 30 دقيقة على الأقل

- قبل غسل الابطين جيدا
الزيوت الطبيعية:

- زيت السرو والخزامى والنعناع والصنوبر

- من أهم الطرق للتخلص من العرق تحت الإبطين

- يمكن تطبيق أي من هذه الزيوت على الابطين

- في روتين العناية بالبشرة اليومي

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