التعرّق المفرط كيف نتخلص منه؟

الخل:- ضع كمية صغيرة من الخل مباشرة على المنطقة المتعرقةالشاي الأسود:- بعد تخمير الشاي الأسود وتركه ليبرد- افركه على الإبطين بمنشفة لبضع دقائقعصير عشبة القمح:- بعد غسل عشبة القمح وتقطيعها- اضف عليها القليل من الماء واخلطها في الخلاط حتى تتحوّل إلى عصير- اشرب ملعقة كبيرة من عصير عشبة القمح يومياً لمحاربة التعرّقنشا الذرة وصودا الخبز:- امزج ملعقة كبيرة من نشا الذرة وصودا الخبز مع ملعقة صغيرة من الماء- طبق المزيج تحت الإبطين بعد التأكد من نظافتهما وتجفيفهما جيداً- انتظر 15 دقيقة قبل غسل الإبطين بالماءزيت شجرة الشاي:- انقع كرة قطنية في زيت شجرة الشاي- امسح بها الإبطين يوميا خلال الصيفالليمون الحامض:- افرك نصف ليمونة على الإبط- أو اخلط كمية صغيرة من عصير الليمون مع صودا الخبز- وقم بتطبيقه بواسطة قطعة قطن- اترك عصير الليمون لمدة 30 دقيقة على الأقل- قبل غسل الابطين جيدا