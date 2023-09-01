التعرّق المفرط كيف نتخلص منه؟

الخل:
- ضع كمية صغيرة من الخل مباشرة على المنطقة المتعرقة
الشاي الأسود:
- بعد تخمير الشاي الأسود وتركه ليبرد
- افركه على الإبطين بمنشفة لبضع دقائق
عصير عشبة القمح:
- بعد غسل عشبة القمح وتقطيعها
- اضف عليها القليل من الماء واخلطها في الخلاط حتى تتحوّل إلى عصير
- اشرب ملعقة كبيرة من عصير عشبة القمح يومياً لمحاربة التعرّق
نشا الذرة وصودا الخبز:
- امزج ملعقة كبيرة من نشا الذرة وصودا الخبز مع ملعقة صغيرة من الماء
- طبق المزيج تحت الإبطين بعد التأكد من نظافتهما وتجفيفهما جيداً
- انتظر 15 دقيقة قبل غسل الإبطين بالماء
زيت شجرة الشاي:
- انقع كرة قطنية في زيت شجرة الشاي
- امسح بها الإبطين يوميا خلال الصيف
الليمون الحامض:
- افرك نصف ليمونة على الإبط
- أو اخلط كمية صغيرة من عصير الليمون مع صودا الخبز
- وقم بتطبيقه بواسطة قطعة قطن
- اترك عصير الليمون لمدة 30 دقيقة على الأقل
- قبل غسل الابطين جيدا