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ما البدائل الطبيعية للأسبرتام؟

2023-09-02 | 03:00
763 مشاهدة
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ما البدائل الطبيعية للأسبرتام؟

منظمة الصحة العالمية صنفت الأسبرتام على أنه "مادة مسرطنة محتملة"


هو موجودٌ في أكثر من 6000 منتج في العالم



ويظهر الأسبارتام في منتجات لا تتوقّعها

مثل معجون الأسنان أو الأدوية

بالإضافة إلى المنتجات الـ"دايت" أو الـ"خالية من السعرات الحرارية"


- ما البدائل الطبيعية للأسبرتام؟


1- سكر ستيفيا Stevia:

طبيعي ومستخلص من أوراق الشجر stevia rebaudiana

- آثاره الجانبية:

يمكن أن يسبب الانتفاخ في حال تناول كمية كبيرة منه



2- سكر زيليتول Xylitol

مستخلص من بعض أنواع الفواكه والخضروات

يعتبر مقاوماً لتسوّس الأسنان

- آثاره الجانبية:

يُسبب إسهالاً وانتفاخاً في متلازمة القولون العصبي وحصى الكلى


3- سكر اريثريتول erythritol:

مستخلص من بعض الفواكه والخضروات

مناسب لخسارة الوزن ويقلّل من ارتفاع مستوى الكولسترول والتهاب الأمعاء

- آثاره الجانبية:

يُسبب نفخة وآلاماً في المعدة.


4- سكر Monk fruit:

مستخلص من فاكهة الراهب في الصين ولا يحتوي على سكر الفركتوز

يساعد على خفض معدل السكر وتحسين وظائف الكبد وتخفيض مستوى الكولسترول وأمراض الكلى وسرطان الكبد
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