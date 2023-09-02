ويظهر الأسبارتام في منتجات لا تتوقّعها
مثل معجون الأسنان أو الأدوية
بالإضافة إلى المنتجات الـ"دايت" أو الـ"خالية من السعرات الحرارية"
- ما البدائل الطبيعية للأسبرتام؟
1- سكر ستيفيا Stevia:
طبيعي ومستخلص من أوراق الشجر stevia rebaudiana
- آثاره الجانبية:
يمكن أن يسبب الانتفاخ في حال تناول كمية كبيرة منه
2- سكر زيليتول Xylitol
مستخلص من بعض أنواع الفواكه والخضروات
يعتبر مقاوماً لتسوّس الأسنان
- آثاره الجانبية:
يُسبب إسهالاً وانتفاخاً في متلازمة القولون العصبي وحصى الكلى
3- سكر اريثريتول erythritol:
مستخلص من بعض الفواكه والخضروات
مناسب لخسارة الوزن ويقلّل من ارتفاع مستوى الكولسترول والتهاب الأمعاء
- آثاره الجانبية:
يُسبب نفخة وآلاماً في المعدة.
4- سكر Monk fruit:
مستخلص من فاكهة الراهب في الصين ولا يحتوي على سكر الفركتوز
يساعد على خفض معدل السكر وتحسين وظائف الكبد وتخفيض مستوى الكولسترول وأمراض الكلى وسرطان الكبد