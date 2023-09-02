ويظهر الأسبارتام في منتجات لا تتوقّعهامثل معجون الأسنان أو الأدويةبالإضافة إلى المنتجات الـ"دايت" أو الـ"خالية من السعرات الحرارية"- ما البدائل الطبيعية للأسبرتام؟1- سكر ستيفيا Stevia:طبيعي ومستخلص من أوراق الشجر stevia rebaudiana- آثاره الجانبية:يمكن أن يسبب الانتفاخ في حال تناول كمية كبيرة منه2- سكر زيليتول Xylitolمستخلص من بعض أنواع الفواكه والخضرواتيعتبر مقاوماً لتسوّس الأسنان- آثاره الجانبية:يُسبب إسهالاً وانتفاخاً في متلازمة القولون العصبي وحصى الكلى3- سكر اريثريتول erythritol:مستخلص من بعض الفواكه والخضرواتمناسب لخسارة الوزن ويقلّل من ارتفاع مستوى الكولسترول والتهاب الأمعاء- آثاره الجانبية:يُسبب نفخة وآلاماً في المعدة.4- سكر Monk fruit:مستخلص من فاكهة الراهب في الصين ولا يحتوي على سكر الفركتوزيساعد على خفض معدل السكر وتحسين وظائف الكبد وتخفيض مستوى الكولسترول وأمراض الكلى وسرطان الكبد