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يساعد على مقاومة الأرق
ينظم سكر الدم
يمنع نمو الفطريات والبكتيريا
يخفف من أعراض انقطاع الطمث
يساعد في علاج الاكتئاب
يمكن تحضير مشروب اليانسون بسهولة
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-467406-638300248677386845.jpg
بالفيديو: فوائد اليانسون قبل النوم
2023-09-11 | 06:26
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
357 مشاهدة
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-A
يساعد على مقاومة الأرق
ينظم سكر الدم
يمنع نمو الفطريات والبكتيريا
يخفف من أعراض انقطاع الطمث
يساعد في علاج الاكتئاب
يمكن تحضير مشروب اليانسون بسهولة
https://embed.kwikmotion.com/embed/loublbbq5hftt6vhu6cw?responsive=0&RelVideos=1&width=100&height=100&autoplay=0&ads_cust_params=%26platform%3dweb%26articleId%3d467406%26topic%3d%d8%a5%d9%86%d9%81%d9%88%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d9%81%26stopic%3d%d8%a5%d9%86%d9%81%d9%88%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d9%81%26pt%3darticle%26keywords%3d%26domain%3dalsumaria.tv%26episode%3d%26genre%3d%26season%3d%26show_id%3d%26show_name%3d&ads_ppid=6433ef75-6807-42a2-a0ae-f23921466b44&InitAdsBeforePlayer=1
عن طريق غلي ملعقة صغيرة من بذوره في كوب من الماء لمدة 10 دقائق
ثم يصفى المشروب ويترك ليبرد قليلاً قبل تناوله قبل النوم.
>>
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