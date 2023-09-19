علاج تشقق وتمدد الجلد

- قناع المشمش:

تهرس 3 حبات من المشمش وندهن بها المنطقة المتضررة

تترك لربع ساعة ثم نشطفها بالماء الفاتر

تكرار القناع يوميا لمدة شهر



- عصير الليمون:



ينصح بخلط عصير ليمونة مع قليل من عصير البندورة أو الخيار لنتائج رائعة



- زيت الزيتون: تفرك التشققات الجلدية بنصف ليمونة لعشر دقائقينصح بخلط عصير ليمونة مع قليل من عصير البندورة أو الخيار لنتائج رائعة- زيت الزيتون:

زيت الزيتون يمنح الجلد ليونة مما يعمل على علاج التشققات

دهن البشرة بالزيت ثلاث مرات يوميا وتركه لنصف ساعة



- بياض البيض:

يحتوي بياض البيض على 40 بروتين مختلف بالاضافة للكولاجين الطبيعي مما يجعله فعال بدرجة كبيرة بعلاج الندب

خفق بياض بيضة ودهنه على المنطقة المصابة لربع ساعة وشطفه بالماء الدافئ



ينصح بشرب 8-10 أكواب من الماء يوميا لترطيب البشرة ومنع جفافها وتشققها