التهاب الجيوب الأنفية.. علاجات منزلية سهلة وآمنة

ويمكن معالجته في المنزل من خلال وصفات طبيعية وسهلة:امزج ملعقة كبيرة من خل التفاح في كوب من الماء واشربهيساعد البوتاسيوم الموجود في خل التفاح على تليين المخاطامزج بضع قطرات من زيت الأوكالبتوس وزيت اللافندر وزيت الليمون العطريوضع الخليط على الوجه والجبين والصدغين وظهر العنق عن طريق التدليكالخصائص المضادة للبكتيريا والمضادة للالتهابات والمطهرة الموجودة في الزيوت الأساسيةتخفّف من التهاب الجيوب الأنفيةأضف الزنجبيل إلى الماء الساخن واتركه ينقع لـ 10 دقائقثمّ صفّه واشربهمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات الموجودة في الزنجبيلتخفّف من التورم والتهيج في الجيوب الأنفيةاخلط ملعقة كبيرة من العسل مع ملعقتين صغيرتين من عصير الليمون الطازج مرتين يومياواشرب المزيجيحتوي العسل على خصائص مضادة للميكروبات تعمل على تهدئة الممرات الأنفية والحلقحضّر وعاء من الماء المغلي ومنشفةقم بتغطية رأسك فوق الوعاء حتى تتمكن من استنشاق البخار لمدة 10 دقائقيمكن تكرار هذا العلاج مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم