التهاب الجيوب الأنفية.. علاجات منزلية سهلة وآمنة

ويمكن معالجته في المنزل من خلال وصفات طبيعية وسهلة:
خل التفاح
امزج ملعقة كبيرة من خل التفاح في كوب من الماء واشربه
يساعد البوتاسيوم الموجود في خل التفاح على تليين المخاط
الزيوت
امزج بضع قطرات من زيت الأوكالبتوس وزيت اللافندر وزيت الليمون العطري
وضع الخليط على الوجه والجبين والصدغين وظهر العنق عن طريق التدليك
الخصائص المضادة للبكتيريا والمضادة للالتهابات والمطهرة الموجودة في الزيوت الأساسية
تخفّف من التهاب الجيوب الأنفية
الزنجبيل
أضف الزنجبيل إلى الماء الساخن واتركه ينقع لـ 10 دقائق
ثمّ صفّه واشربه
مضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات الموجودة في الزنجبيل
تخفّف من التورم والتهيج في الجيوب الأنفية
العسل
اخلط ملعقة كبيرة من العسل مع ملعقتين صغيرتين من عصير الليمون الطازج مرتين يوميا
واشرب المزيج
يحتوي العسل على خصائص مضادة للميكروبات تعمل على تهدئة الممرات الأنفية والحلق
البخار
حضّر وعاء من الماء المغلي ومنشفة
قم بتغطية رأسك فوق الوعاء حتى تتمكن من استنشاق البخار لمدة 10 دقائق
يمكن تكرار هذا العلاج مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم