السندويج بنل قنبلة موقوتة!





سندوتش بنل هي صفائح معدنية معزولة بنوع من الإسفنج



يسهم بالعزل الحراري لكنه سريع الاشتعال





ألواح "الكوبوند" مصنوعة من الألمنيوم تحتوي على مادة PVDF



وهي من أنواع الدهانات سريعة الاشتعال ما هي صفائح الـ"سندوتش بنل" وألواح "الكوبوند"؟سندوتش بنل هي صفائح معدنية معزولة بنوع من الإسفنجيسهم بالعزل الحراري لكنه سريع الاشتعالألواح "الكوبوند" مصنوعة من الألمنيوم تحتوي على مادة PVDFوهي من أنواع الدهانات سريعة الاشتعال

هذه المواد مخالفة لشروط السلامة

وهناك توجيه من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعدم استخدامها



وهذه الحادثة ليست الأولى من نوعها



في العام 2020 اندلع حريق ضخم في سوق باب المعظم وسط بغداد



تبين لاحقا أن الأبنية مخالفة للقوانين



جرى بناؤها بطريقة "السندويش بنل" وتغليفها بمادة "الاكوبوند"



ما أسهم في ارتفاع احتمالات حدوث الحرائق، فضلا عن سرعة الاشتعال