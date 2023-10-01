Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
تفاصيل جديدة تخص منفذي "هجوم أنقرة"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

السندويج بنل قنبلة موقوتة!

2023-10-01 | 03:00
118 مشاهدة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Print
Alsumaria Tv



تسبب الحريق الذي اندلع خلال حفل زفاف بمنطقة الحمدانية شمال العراق يوم الثلاثاء 26 أيلول 2023

بكارثة كبيرة نتج عنها وفاة وإصابة المئات

صفائح الـ"سندوتش بنل" المغلفة بألواح "الكوبوند" التي بُنيت بها أسقف قاعة الهيثم للأعراس

ساهمت بمفاقمة الكارثة وتمدد النيران كونها مواد قابلة للاشتعال

ما هي صفائح الـ"سندوتش بنل" وألواح "الكوبوند"؟

سندوتش بنل هي صفائح معدنية معزولة بنوع من الإسفنج

يسهم بالعزل الحراري لكنه سريع الاشتعال


ألواح "الكوبوند" مصنوعة من الألمنيوم تحتوي على مادة PVDF

وهي من أنواع الدهانات سريعة الاشتعال
هذه المواد مخالفة لشروط السلامة
وهناك توجيه من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعدم استخدامها

وهذه الحادثة ليست الأولى من نوعها

في العام 2020 اندلع حريق ضخم في سوق باب المعظم وسط بغداد

تبين لاحقا أن الأبنية مخالفة للقوانين

جرى بناؤها بطريقة "السندويش بنل" وتغليفها بمادة "الاكوبوند"

ما أسهم في ارتفاع احتمالات حدوث الحرائق، فضلا عن سرعة الاشتعال

>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا

خاص السومرية

إنفوغراف

منوعات

اعلان
توصيات بإقالة 5 مسؤولين وأسباب الحريق &quot;عرضية&quot;.. إعلان نتائج التحقيق بـ&quot;فاجعة الحمدانية&quot;
17.98%
04:36 | 2023-10-01
توصيات بإقالة 5 مسؤولين وأسباب الحريق "عرضية".. إعلان نتائج التحقيق بـ"فاجعة الحمدانية"
04:36 | 2023-10-01
انخفاض أسعار صرف الدولار في العراق.. إليك القائمة
17.8%
03:17 | 2023-10-01
انخفاض أسعار صرف الدولار في العراق.. إليك القائمة
03:17 | 2023-10-01
هيفاء وهبي تتعرض لموقف محرج بعد سقوط فستانها على المسرح! (فيديو)
14.6%
04:30 | 2023-10-01
هيفاء وهبي تتعرض لموقف محرج بعد سقوط فستانها على المسرح! (فيديو)
04:30 | 2023-10-01
عالم الزلازل الهولندي يحذر من أيام &quot;حرجة&quot; في تشرين الأول
11.89%
06:46 | 2023-10-01
عالم الزلازل الهولندي يحذر من أيام "حرجة" في تشرين الأول
06:46 | 2023-10-01
للشهر الجاري.. بغداد تحدد تسعيرة الأمبير للمولدات الأهلية والحكومية
11.68%
11:42 | 2023-10-01
للشهر الجاري.. بغداد تحدد تسعيرة الأمبير للمولدات الأهلية والحكومية
11:42 | 2023-10-01
نائب سابق يتعرض للضرب المبرح وسط بغداد (صور)
9.94%
02:31 | 2023-10-01
نائب سابق يتعرض للضرب المبرح وسط بغداد (صور)
02:31 | 2023-10-01
عمرو دياب يُثير الجدل خلال حفلة &quot;اسطورية&quot;.. ما علاقة &quot;فاجعة الحمدانية&quot;؟
9.75%
05:14 | 2023-10-01
عمرو دياب يُثير الجدل خلال حفلة "اسطورية".. ما علاقة "فاجعة الحمدانية"؟
05:14 | 2023-10-01
قرار عاجل بحق حكام مباراة ليفربول وتوتنهام
6.35%
08:16 | 2023-10-01
قرار عاجل بحق حكام مباراة ليفربول وتوتنهام
08:16 | 2023-10-01
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.