السندويج بنل قنبلة موقوتة!

ما هي صفائح الـ"سندوتش بنل" وألواح "الكوبوند"؟
سندوتش بنل هي صفائح معدنية معزولة بنوع من الإسفنج
يسهم بالعزل الحراري لكنه سريع الاشتعال
ألواح "الكوبوند" مصنوعة من الألمنيوم تحتوي على مادة PVDF
وهي من أنواع الدهانات سريعة الاشتعال
هذه المواد مخالفة لشروط السلامة
وهناك توجيه من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعدم استخدامها
وهذه الحادثة ليست الأولى من نوعها
في العام 2020 اندلع حريق ضخم في سوق باب المعظم وسط بغداد
تبين لاحقا أن الأبنية مخالفة للقوانين
جرى بناؤها بطريقة "السندويش بنل" وتغليفها بمادة "الاكوبوند"
ما أسهم في ارتفاع احتمالات حدوث الحرائق، فضلا عن سرعة الاشتعال