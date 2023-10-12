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هل تزيد الوحدة من خطر الاصابة بالـ "باركنسون" ؟

2023-10-12 | 05:10
352 مشاهدة
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دراسة بريطانية جديدة تشير إلى أنّ الشعور بالوحدة يزيد من احتمال تشخيص مرض باركنسون بنسبة 37%.

تؤكّد الباحثة أنجلينا سوتين:
"لقد أظهرنا أن هناك علاقة بين الوحدة وتطور مرض باركنسون،
وليس أن الوحدة تسبب مرض باركنسون".

تم تحديد الشعور بالوحدة على أنه مصدر قلق كبير للصحة العامة

من قبل المتخصصين في المجال الصحي ومنظمة الصحة العالمية.
ترتبط الوحدة بمرض ألزهايمر وأنواع أخرى من الخرف
وهي عامل خطر للإصابة بمرض باركنسون
قالت سوتين: "ربما تجعل الوحدة الدماغ أكثر عرضة للتنكس العصبي
الأمر الذي قد يؤدي بالنسبة للبعض إلى مرض ألزهايمر والبعض الآخر إلى مرض باركنسون".

التواصل الاجتماعي قد يقلل من خطر الإصابة بمرض باركنسون
إذ أنّ الاتصال الاجتماعي يُعتبر عاملا وقائيا
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