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كيف تقوّين ثقة طفلك بنفسه؟

2023-10-25 | 10:00
1,100 مشاهدة
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الثقة بالنفس وتقدير الذات أعظم ما يمكن للآباء أن يقدموه لأطفالهم

تبدأ الثقة بالذات في وقت مبكر من الطفولة وتعزز ببطء مع مرور الوقت

يحتاج الأطفال إلى الارتباط عاطفياً بالأشخاص المهمين في حياتهم

من خلال قضاء الوقت معهم وإظهار المحبة

يجب مراعاة الفروق الفردية بين الأطفال

لكل طفل شخصيته وقدراته

عند خروج طفلك لعالمه الجديد

يحتاج أن يتأكد أنك سيكونين موجودة لدعمه وحمايته

علمي طفلك كيف يتواصل أو يعبّر عمّا يحتاج إليه

من الجيّد مدح الأطفال بتوازن دون مبالغة

تجنبي الإنتقادات والكلمات القاسية

أنصتي لحديث طفلكِ بكل حواسكِ ولا تقاطعيه

لا تسرفي في العقاب واللوم والوعظ

علميه أن يتحمل مسؤولية تصرفاته

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