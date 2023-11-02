بالفيديو .. أعداد الناخبين في انتخابات مجالس المحافظات

أكثر من 200 ألف موظف اقتراع سيشاركون في يوم الاقتراع !



ما هو عدد الناخبين وما هي مراكز الإقتراع؟



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