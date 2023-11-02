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الأول من تشرين الثاني موعدًا لانطلاق الحملات الانتخابية للسباق الانتخابي.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-472574-638345281718883972.jpg
بالفيديو .. أعداد الناخبين في انتخابات مجالس المحافظات
2023-11-02 | 09:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
405 مشاهدة
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الأول من تشرين الثاني موعدًا لانطلاق الحملات الانتخابية للسباق الانتخابي.
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أكثر من 200 ألف موظف اقتراع سيشاركون في يوم الاقتراع !
ما هو عدد الناخبين وما هي مراكز الإقتراع؟
شاهد الفيديو أعلاه لمعرفة الأرقام وجميع التفاصيل .
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