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اقدم مولات الشرق الاوسط.. "الاسواق المركزية" تعود للحياة من جديد

2023-11-22 | 07:59
663 مشاهدة
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في العام الفين وثلاثة توقف الزمن عندها، بعد ان كانت محطة تسوق كبرى تضم بضاعة عالمية، تنوعت بين المواد الغذائية والاثاث والساعات والمواد الاستهلاكية وغيرها، لكن اياد متعددة شاءت ان تبقى تلك المراكز التجارية بهذا الحال، لما لها من ايجابيات كبرى بالنسبة للطبقة الفقيرة باسعارها المدعومة، وسلبياتها الاكبر على اصحاب المولات التي يقول مختصون بانهم المستفيد الاكثر من غلق تلك الاسواق.

تسع اسواق داخل بغداد بمناطق العدل والشعب والمستنصرية والرشيد وزيونة وغيرها من الاسواق التي هدمت كسوق المنصور التي تم انشاء مول تجاري بدلا عنها، سيصار لاعادة تأهيلها بعد الاتفاق مع شركات مختصة، بحسب الشركة العامة للاسواق التي كشفت بان مجموعها يبلغ تسع عشرة سوقا تتوزع في عموم البلاد، سيتم اعادتها بشكل تدريجي، منها سوق كركوك التي تم ابرام العقد لتأهيلها اضافة لتخصيص قطعة ارض في نينوى لانشاء بناية خاصة عليها، لتوفر كل سوق منها ستة الاف فرصة عمل في موقع واحد فقط، بمجموع مئة واربع عشرة فرصة عمل اذا ما تم اعادة تأهيلها بالكامل، لتحارب بدورها الارتفاع الكبير الذي شهدته السوق العراقية مؤخرا، وتواجه جشع التجار والمستوردين واصحاب المولات، بنسبة بيع تقل عن الاسواق عشرين بالمئة، تنهي الازمة الحالية وتعيد للاقتصاد هيبته واستقراره.
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