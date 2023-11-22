اقدم مولات الشرق الاوسط.. "الاسواق المركزية" تعود للحياة من جديد
2023-11-22 | 07:59
Alsumaria Tv
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في العام الفين وثلاثة توقف الزمن عندها، بعد ان كانت محطة تسوق كبرى تضم بضاعة عالمية، تنوعت بين المواد الغذائية والاثاث والساعات والمواد الاستهلاكية وغيرها، لكن اياد متعددة شاءت ان تبقى تلك المراكز التجارية بهذا الحال، لما لها من ايجابيات كبرى بالنسبة للطبقة الفقيرة باسعارها المدعومة، وسلبياتها الاكبر على اصحاب المولات التي يقول مختصون بانهم المستفيد الاكثر من غلق تلك الاسواق.